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الجزائر
بلغت 1968 حريقا منذ 8 جويلية

إخماد جميع حرائق الغابات في الجزائر

الشروق أونلاين
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إخماد جميع حرائق الغابات في الجزائر
ح.م
الحماية المدنية

أعلنت الحماية المدنية يوم الثلاثاء في بيان، عن إخماد جميع حرائق الغابات المندلعة عبر ولايات عدّة من الوطن. منذ تاريخ 8 جويلية الجاري.

وبلغ عدد الحرائق التي تمّ إخمادها منذ التاريخ المذكور 1968 حريقا. منها 667 حريقا شبّ في غابات وأدغال وأحراش، و1301 حريقا شبّ في محاصيل زراعية وأشجار مثمرة ونخيل.

ورغم السيطرة الكاملة على هذه الحرائق، أكدت الحماية المدنية أن وحداتها وجهاز مكافحة حرائق الغابات، ستبقى في حالة تأهب واستعداد دائمين للتدخل الفوري. حفاظًا على الأرواح والممتلكات والثروة الغابية.

كما وجّهت المديرية العامة للحماية المدنية شكرها، لجميع من ساهم في إخماد هذه الحرائق، من هيئات ومؤسسات الدولة، وكافة المواطنين الذين قاموا بهبة تضامنية، ومختلف وسائل الإعلام التي رافقت الأحداث.

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