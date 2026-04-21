إدارة الاتحاد تشكر الأنصار على الدعم أمام آسفي

اتحاد العاصمة:

أكدت إدارة الاتحاد في بيان نشر على الصفحة الرسمية للنادي عن شكرها للأنصار الذين دعّموا النادي في لقاء نصف النهائي أمام آسفي المغربي وقالت في بيان نشر على الصفحة الرسمية للفريق: “يشكر نادي اتحاد العاصمة أنصاره الأوفياء الذين تنقّلوا إلى مدينة آسفي لمؤازرة الفريق، متحدّين مشقّة السفر وظروف التنقل، ليبرهنوا للمرة الألف أنهم أنصار مختلفون ومتميزون.

فقد كانوا، كعادتهم، السند الأول والدافع الدائم للفريق، وحضورهم القوي شكّل مصدر قوة إضافي للاعبينا فوق أرضية الميدان”، كما شكرت أيضا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، الذي كلّف لجنة خاصة بمتابعة مخلفات وأحداث لقاء الأمس، كما تتوجّه بخالص الامتنان والتقدير إلى قنصل الجزائر بالمغرب السيد جودي بلغيث على حسن استقبال ومرافقة النادي والتكفّل بضمان عودة الأنصار في أفضل الظروف. إضافة إلى رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، السيد محمد الأمين مسلوق، نظير تهنئته للفريق.

ولا يفوت إدارة النادي بحسب نفس البيان أن نتقدّم بالشكر إلى كل وسائل الإعلام التي رافقت الفريق في تنقله الإفريقي وإلى كافة الأندية الجزائرية التي عبّرت عن تضامنها وهنّأت اتحاد العاصمة بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق خلال هذه المواجهة.

‏‎وتغتنم الإدارة هذه الفرصة أيضا لنتقدّم بالشكر الجزيل إلى الشعب الجزائري الذي أظهر مرة أخرى روح الأخوّة والتضامن، من خلال دعمه ومساندته للفريق، في صورة تعكس عمق الروابط الوطنية عندما يتعلق الأمر براية الجزائر.

وأنهت البيان: “يبقى دعمكم الدائم مصدر قوتنا، وحافزاً لمضاعفة عزيمتنا من أجل تشريف تاريخ النادي وتمثيل الكرة الجزائرية قاريا بأفضل وجه… معا نصنع التاريخ”.