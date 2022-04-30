إدارة “السيتي” عرضت مبلغا ماليا لِضمّ لاعب جزائري صاعد

أبدت إدارة نادي مانشستر سيتي رائد ترتيب بطولة إنجلترا، استعدادها لِانتداب لاعب جزائري مغترب، صغير السنّ وموهوب.

واقترحت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” على نظيرتها من فريق لوهافر الفرنسي، مبلغ 700 ألف أورو، لِانتداب اللاعب إلياس بنلبصير.

وردّ مسؤولو نادي لوهافر سلبا، وأكّدوا أن لاعبهم يستحق عرضا ماليا أكثر من المبلغ المُقترح. كما ذكرته قناة “آر آم سي سبور” الفرنسية السبت، التي أشارت إلى إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تقدّمت بِالغلاف المالي المذكور في مطلع شهر أفريل الحالي.

وينشط إلياس بنلبصير (17 سنة) في مركز متوسط ميدان دفاعي، ضمن نادي لوهافر الفرنسي لِفئة أقلّ من 19 سنة.

وتُؤمن إدارة نادي مانشستر سيتي بِأن فريق لوهافر مشتلة كروية خصبة، بِدليل أن هذه المدرسة كانت وراء بروز وتألّق عدّة نجوم، على غرار اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، والفرنسي بول بوغبا.