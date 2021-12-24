إدارة تفينتي الهولندي مستاءة من مشاركة زروقي في كأس إفريقيا

كانت تتمنى إلغاء المسابقة القارية

يستعد الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بداية العام المقبل مع المنتخب الجزائري، بعد أن حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مستقبل المسابقة وقرر تنظيمها في موعدها رغم ضغوط الفيفا والأندية الأوروبية لتأجيلها أو إلغائها، ما يعد حدثا بارزا في مشوار زروقي الذي سيلعب أول مسابقة كبيرة مع “محاربي الصحراء”.

ولم يكن لاعب الوسط الواعد (23 عاما) حاضرا في تتويج “الخضر” بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، على اعتبار أنه استدعي لأول مرة إلى صفوفه شهر مارس الماضي فقط، ومنذ ذلك التاريخ تحول إلى أحد أبرز الخيارات الأساسية في حسابات المدير الفني، جمال بلماضي.

وقال، الخميس، موقع “تفينتي إن سايد” الهولندي والمتخصص في متابعة أخبار نادي تفنيتي في تقرير له، إن خبر تثبيت إجراء مسابقة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون في موعدها ودون تأجيل أو إلغاء من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، سقط كالصاعقة على نادي تفينتي، وعّنون تقريره: “زروقي سعيد وتفينتي حزين..كأس إفريقيا للأمم ستجري في موعدها”، وتابع ذات المصدر: “إنه خبر سعيد بالنسبة للجزائري رامز زروقي، لكنه لن يكون كذلك بالنسبة لنادي تفينتي”، مضيفا: “من الجيّد أن يملك أي فريق لاعبا دوليا في صفوفه، لكن بسبب كأس أمم إفريقيا سيغيب زروقي عن عدد كبير من المباريات”، علما أن الدوري الهولندي توقف الأربعاء، ولن يستنأنف إلا يوم 15 جانفي المقبل، ومن المرجح أن يغيب “محاربي الصحراء” الجزائر في المسابقة القارية دفاعا عن لقبها.

يجدر الذكر، أن نادي تفينتي الهولندي حاول الضغط على زروقي لإقناعه بعدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا، لكن اللاعب الجزائري رفض ذلك جملة وتفصيلا وتمسك بتمثيل “الخضر” وتحقيق حلمه بالمشاركة في أول بطولة كبيرة بالنسبة له، على عكس ما قام به نجم نادي نيس الفرنسي، آندي ديلور، الذي فضّل منح الأولوية لناديه على حساب المنتخب الجزائري.