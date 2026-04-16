إدارة دينامو زغرب تتخذ قرارها بخصوص بن ناصر
قرّرت إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي، عدم تفعيل عقد شراء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نهاية الموسم.
وأكدت تقارير إعلامية إيطالية أم مادي دينامو زغرب لن يفعل شراء عقد بن ناصر مقابل 10 مليون يورو.
وأضافت أن بن ناصر سيعود رسميا إلى الميلان بعد عدم اقتناع الفريق الكرواتي بمستواه المقدم في الفترة التي حمل فيها قميصه.
🚨@Gazzetta_it |
سيعود إسماعيل بن ناصر إلى إيه سي ميلان من دينامو زغرب هذا الصيف.
لن تؤدي زغرب إلى خيار شراء بن ناصر بقيمة 10 ملايين يورو هذا الصيف. pic.twitter.com/2fvv2qvihs
— الكرة الإيطالية🇮🇹 (@Italian_SeriaA) April 16, 2026
وأشارت “لاغازيتا ديلو سبورت” إلى أن بن ناصر لن يدخل ضمن مخططات الميلان في المقبل، لذلك فإن النادي الإيطالي حتما سوف يضعه ضمن اللاعبين المعروضين للبيع.