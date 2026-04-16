إدارة الموقع
إدارة دينامو زغرب تتخذ قرارها بخصوص بن ناصر

عمر سلامي
إسماعيل بن ناصر

قرّرت إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي، عدم تفعيل عقد شراء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نهاية الموسم.

وأكدت تقارير إعلامية إيطالية أم مادي دينامو زغرب لن يفعل شراء عقد بن ناصر مقابل 10 مليون يورو.

وأضافت أن بن ناصر سيعود رسميا إلى الميلان بعد عدم اقتناع الفريق الكرواتي بمستواه المقدم في الفترة التي حمل فيها قميصه.

وأشارت “لاغازيتا ديلو سبورت” إلى أن بن ناصر لن يدخل ضمن مخططات الميلان في المقبل، لذلك فإن النادي الإيطالي حتما سوف يضعه ضمن اللاعبين المعروضين للبيع.

