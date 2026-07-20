إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوّج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها (فيديو)

فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بكأس العالم، بعد تتويج 2010.

واتجهت أنظار العالم، الأحد، إلى نهائي نسخة 2026، الذي جمع ببين إسبانيا والأرجنتين.

وحسم الماتادور الإسباني المباراة لصالحه، بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الشوط الإضافي الأول، عن طريق فران توريس.

وخلال الوقت الرسمي، لم يحتسب الحكم، هدفا لنفس اللاعب، بداعي وجود عرقلة، على أوتامندي، قبل التسجيل، في حين يبدو الهدف شرعيا.

ورغم ذلك واصل المنتخب الإسباني هيمته على اللقاء الذي سيطر على أغلب فتراته، وأتيحت له خلاله فرصا كثيرة، تصدى لها الخط الخلفي للأرجنتين، والحارس مارتنيز الذي أدى مباراة كبيرة.

وتوج المنتخب الإسباني عن جدارة استحقاق باللقب، ليضيف النجمة الثانية، أمام منتخب أرجنتيني عجز عن الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022 .