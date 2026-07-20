-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوّج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها (فيديو)

عمر سلامي
  • 70
  • 0
إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوّج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها (فيديو)
ح.م
تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026

فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بكأس العالم، بعد تتويج 2010.

واتجهت أنظار العالم، الأحد، إلى نهائي نسخة 2026، الذي جمع ببين إسبانيا والأرجنتين.

وحسم الماتادور الإسباني المباراة لصالحه، بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الشوط الإضافي الأول، عن طريق فران توريس.

وخلال الوقت الرسمي، لم يحتسب الحكم، هدفا لنفس اللاعب، بداعي وجود عرقلة، على أوتامندي، قبل التسجيل، في حين يبدو الهدف شرعيا.

ورغم ذلك واصل المنتخب الإسباني هيمته على اللقاء الذي سيطر على أغلب فتراته، وأتيحت له خلاله فرصا كثيرة، تصدى لها الخط الخلفي للأرجنتين، والحارس مارتنيز الذي أدى مباراة كبيرة.

وتوج المنتخب الإسباني عن جدارة استحقاق باللقب، ليضيف النجمة الثانية، أمام منتخب أرجنتيني عجز عن الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022 .

مقالات ذات صلة
شياخة يتوهج في النرويج ويوجه رسالة قوية لبيتكوفيتش

شياخة يتوهج في النرويج ويوجه رسالة قوية لبيتكوفيتش

إشبيلية يشترط فحوصات طبية على بن طالب

إشبيلية يشترط فحوصات طبية على بن طالب

إلى جانب الكأس والميداليات.. “فيفا” يعلن عن جوائز استثنائية لأبطال العالم

إلى جانب الكأس والميداليات.. “فيفا” يعلن عن جوائز استثنائية لأبطال العالم

بالصور.. أسرة شباب بلوزداد تحتفل بالذكرى الـ64 لتأسيس النادي

بالصور.. أسرة شباب بلوزداد تحتفل بالذكرى الـ64 لتأسيس النادي

عوار يلتحق بتربص الاتحاد السعودي

عوار يلتحق بتربص الاتحاد السعودي

بوروسيا دورتموند يدرس إعارة مدافع “الخضر” إلياس بن قارة

بوروسيا دورتموند يدرس إعارة مدافع “الخضر” إلياس بن قارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد