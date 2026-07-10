-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

إسبانيا: مقتل 12 شخصا جراء حرائق الغابات في إقليم الأندلس

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
إسبانيا: مقتل 12 شخصا جراء حرائق الغابات في إقليم الأندلس
ح.م
حرائق مهولة في جنوب إسبانيا

لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم جراء حريق غابات سريع الانتشار، اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن رئيس حكومة الإقليم خوان مانويل مورينو بونيلا، أنه تم العثور على عدد من الضحايا، يحتمل أن يكونوا سياحا أجانب، داخل سياراتهم في منطقة لوس غاياردوس.

وأشار المتحدث إلى ارتفاع حصيلة المفقودين من 19 إلى 23 شخصا، نتيجة الحريق الذي أتى على 3800 هكتار من الغابات والغطاء النباتي الجاف بالمنطقة.

ويتزامن الحريق مع تعرّض إسبانيا لموجة حرّ شديدة، على غرار دول أوروبية أخرى، ما يؤدي إلى زيادة اندلاع حرائق غابات وانتشارها بسرعة.

مقالات ذات صلة
ترامب يفجّرها: انتهى التفاهم مع إيران!

ترامب يفجّرها: انتهى التفاهم مع إيران!

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1 بالمئة مع تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1 بالمئة مع تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني

إحصاء حديث يكشف عدد الفلسطينيين حول العالم

إحصاء حديث يكشف عدد الفلسطينيين حول العالم

انتخابات تشريعية في فلسطين يوم 28 نوفمبر المقبل

انتخابات تشريعية في فلسطين يوم 28 نوفمبر المقبل

انهيار “مذكرة إسلام آباد”.. أمريكا تشن ضربات واسعة على إيران والرد في الخليج

انهيار “مذكرة إسلام آباد”.. أمريكا تشن ضربات واسعة على إيران والرد في الخليج

رئيس جنوب إفريقيا يجدد دعم بلاده لاستقلال الشعب الصحراوي

رئيس جنوب إفريقيا يجدد دعم بلاده لاستقلال الشعب الصحراوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد