إسبانيا: مقتل 12 شخصا جراء حرائق الغابات في إقليم الأندلس

لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم جراء حريق غابات سريع الانتشار، اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن رئيس حكومة الإقليم خوان مانويل مورينو بونيلا، أنه تم العثور على عدد من الضحايا، يحتمل أن يكونوا سياحا أجانب، داخل سياراتهم في منطقة لوس غاياردوس.

وأشار المتحدث إلى ارتفاع حصيلة المفقودين من 19 إلى 23 شخصا، نتيجة الحريق الذي أتى على 3800 هكتار من الغابات والغطاء النباتي الجاف بالمنطقة.

ويتزامن الحريق مع تعرّض إسبانيا لموجة حرّ شديدة، على غرار دول أوروبية أخرى، ما يؤدي إلى زيادة اندلاع حرائق غابات وانتشارها بسرعة.