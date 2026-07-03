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رياضة

إسبانيا والبرتغال تلتحقان بركب المتأهلين إلى الدور الـ16

عمر سلامي
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إسبانيا والبرتغال تلتحقان بركب المتأهلين إلى الدور الـ16

التحق منتخبا إسبانيا والبرتغال بركب المتأهلين إلى الدور الـ16 من بطولة كاس العالم 2026 .

وتأهل منتخب إسبانيا إلى الدور المقبل، عن جدارة، بعد أن أمطر شباك النمسا بثلاثية.

وسجل أويارزابال في د 36 ود 89 ، وسجل بيدرو الهدف الثاني في د66 .

وعلى عكس إسبانيا، حقق منتخب البرتغال تأهله بشق الأنفس، عقب فوزه على كرواتيا بهدفين لهدف واحد.

وسجل لكرواتيا بيريزيتش في د53، قبل أن يعدل كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في د68 ، وأضاف راموس الهدف الثاني، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وتمكن منتخب كرواتيا بعدها من تسجيل هدف ألغي بداعي التسلل.

وسيلتقي منتخبا إسبانيا والبرتغال، سهرة الإثنين المقبل في ثمن النهائي.

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