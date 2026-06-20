إستراتيجية الهيمنة الشاملة خلف ستار كأس العالم 2026

لم تعد الرياضات الجماهيرية، وفي مقدمتها كرة القدم، مجرد منافسات فوق المستطيل الأخضر أو وسيلة للترفيه وصناعة الفرجة، بل تحولت في العصر الحديث إلى إحدى أعقد الساحات التي تتقاطع فيها خيوط السياسة الدولية بالسياسة الاقتصادية الإستراتيجية. إن هذا الثالوث (الرياضة، والسياسة، والاقتصاد) بات يشكل أداة بالغة الأهمية في هندسة العلاقات الدولية وصناعة النفوذ العابر للحدود؛ إذ تُستغلُّ الفعاليات الرياضية الكبرى كمنصات لتمرير الأجندات الجيوسياسية، وفرض القوة الناعمة، وإعادة صياغة التوازنات الإستراتيجية بين القوى العظمى.

بالموازاة مع ذلك، تحولت المنظمات الرياضية الدولية إلى كيانات أشبه بالدول لجهة نفوذها المالي واستقلاليتها السيادية، مما جعلها هدفا مباشرا للاستقطاب وبسط الهيمنة القانونية والاقتصادية من قِبل القوى الكبرى التي تسعى لإخضاع هذا القطاع الملياري لإستراتيجية الهيمنة الشاملة. وضمن هذا السياق، لم يعد التحكم في اللعبة مجرد رغبة في إدارة نشاط تجاري مربح، بل أضحى فصلا جوهريا من فصول الصراع على السيادة وصناعة الوعي الجمعي وتوجيه بوصلة المصالح الدولية خلف الستار الرياضي البراق.

إن التحولات المتسارعة في النظام الدولي المعاصر لم تعد تقتصر على الصراعات العسكرية التقليدية أو الأحلاف الدبلوماسية الكلاسيكية، بل امتدَّت لتشمل أدوات وآليات جديدة صاغتها ما تُعرف بـ”إستراتيجية الهيمنة الشاملة”. تعبِّر هذه الإستراتيجية عن رغبة القوى العظمى -وفي مقدمتها الولايات المتحدة- في بسط نفوذها وممارسة السيادة والتحكم عبر كافة المجالات الحيوية: العسكرية، والرقمية، والقانونية، والاقتصادية، والمالية، وحتى الثقافية والرياضية. وضمن هذا المنظور الجيوسياسي، لم يعد يُنظر إلى المؤسسات الدولية أو التدفقات الاستثمارية أو شبكات التواصل ككيانات مستقلة، بل كأدوات قوية لإعادة هندسة النفوذ وتفكيك عناصر القوة لدى المنافسين الدوليين.

تكشف كواليس توزيع المباريات والمراكز المحورية عن هندسة أمريكية واضحة تكرّس من خلالها واشنطن هيمنتها القانونية والاقتصادية على المنظومة الرياضية الدولية؛ إذ تستأثر بالحصة الأسد من المواجهات الحاسمة والعوائد الاستثمارية، في حين تتحمل الدول الشريكة أعباء مالية وتنظيمية ثقيلة تضعها في موقع التابع المنفِّذ لا الشريك الفعلي. إن مونديال 2026 لا يمثل مجرد محطة رياضية كبرى، بل هو تجسيدٌ لآليات توظيف الفعاليات العالمية الكبرى لتعزيز نفوذ القطب الواحد، وتحويل ملاعب كرة القدم إلى مسارح جديدة لترسيخ التبعية الاقتصادية والسياسية في المنظومة الدولية المعاصرة.

إن فهم الأبعاد الجيوسياسية لهذه الإستراتيجية يتيح تفكيك كواليس الصراع الراهن على السيادة الدولية، إذ يتداخل القانون العابر للحدود بالضغط الاقتصادي وتوجيه الوعي الجمعي، لتحقيق هيمنة مطلقة تضمن تسيير شؤون العالم وفق رؤية ومصالح قطب واحد.

ومع انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، تتجه الأنظار إلى القارة الأمريكية الشمالية لمتابعة الحدث الرياضي الأضخم في التاريخ من حيث عدد المنتخبات والمباريات. إلا أن هذا التنظيم المشترك بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك يطرح إشكاليات عميقة تتجاوز حدود التنافس الرياضي التجاري لتلامس مفاهيم السيادة الوطنية والتبعية الإستراتيجية.

وتحت غطاء “الشراكة القارية”، تكشف كواليس توزيع المباريات والمراكز المحورية عن هندسة أمريكية واضحة تكرّس من خلالها واشنطن هيمنتها القانونية والاقتصادية على المنظومة الرياضية الدولية؛ إذ تستأثر بالحصة الأسد من المواجهات الحاسمة والعوائد الاستثمارية، في حين تتحمل الدول الشريكة أعباء مالية وتنظيمية ثقيلة تضعها في موقع التابع المنفِّذ لا الشريك الفعلي.

إن مونديال 2026 لا يمثل مجرد محطة رياضية كبرى، بل هو تجسيدٌ لآليات توظيف الفعاليات العالمية الكبرى لتعزيز نفوذ القطب الواحد، وتحويل ملاعب كرة القدم إلى مسارح جديدة لترسيخ التبعية الاقتصادية والسياسية في المنظومة الدولية المعاصرة.

تُعدُّ إشكالية “ازدواجية المعايير” وتوظيف “الفلاتر السياسية” من أبرز المظاهر الكاشفة لطبيعة العلاقات الدولية المعاصرة، إذ تُختبر القيم والشعارات المرفوعة على محك المصالح الجيوسياسية والنفوذ، ففي الوقت الذي تُقدّم فيه المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية -بما فيها الكيانات الرياضية والثقافية- نفسها كمنصات محايدة وعادلة تهدف إلى تقريب الشعوب ونبذ الخلافات، تكشف الممارسة العملية عن انتقائية فجّة في تطبيق القوانين واللوائح.

وتعمل هذه “الفلاتر السياسية” كأدوات لتمرير قرارات وتوجُّهات تخدم القوى المهيمنة، بينما تُشهر سيف الحظر والمنع بذريعة “الخلط بين السياسة والقيم” لتكميم أصوات الشعوب وحجب حقوقها التاريخية أو هويتها الثقافية. إن تفكيك هذه الازدواجية لا يكشف فقط عن غياب العدالة في إدارة الشؤون الدولية، بل يُميط اللثام عن أزمة قيمية حقيقية تتهاوى فيها المبادئ الإنسانية والمنظومات التشريعية عندما تتعارض مع حسابات القوة والنفوذ لقطب واحد يسعى إلى إعادة صياغة العالم وفق مقاساته الخاصة.

تُشكل دراسة “شبكات المصالح” والروابط غير الرسمية بين النخب السياسية والمالية أحد أكثر الفصول إثارة للجدل في تحليل بنية السلطة داخل الولايات المتحدة وتأثيرها العابر للحدود. وفي هذا السياق، يبرز نموذجَا “آل كلينتون” و”آل ترامب” كحالتين دراسيتين فريدتين لتداخل العمل السياسي المؤسسي بنشاطات الكارتلات وشبكات الأعمال العولمية؛ إذ تكشف كواليس صعودهما عن آليات معقدة لتوظيف النفوذ وجني المكاسب المتبادلة. وبينما ارتبط اسم “آل كلينتون” عبر واجهات العمل الخيري والمنظمات الدولية (مثل مؤسسة كلينتون) بشبكات معولمة مارست أدوارا اقتصادية نافذة في دول نامية تحت غطاء الدعم الإنساني، وصعود “آل ترامب” الذي اتخذ نمطا مغايرا يقوم على دمج المصلحة العائلية المباشرة وكارتلات العقارات والمال بمركز القرار السيادي الأول.

إن تفكيك أدوار هذه الشبكات يُميط اللثام عن واقع “الديمقراطيات النخبوية”، إذ تتحول السياسة الدولية في كثير من الأحيان من رعاية لمصالح الشعوب إلى غطاء لحماية كارتلات عابرة للقارات، تُعيد صياغة القوانين والقرارات الإستراتيجية بما يضمن استدامة نفوذها المالي والسياسي.

ويتجلَّى التوظيف الصارم للقانون والسيادة الحدودية كأداة لإعادة صياغة المشهد الرياضي الدولي، وهو ما يظهر بوضوح في سياسات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2026، فبينما تُقدَّم المحافل الرياضية الكبرى تاريخيا كمنصات لالتقاء الشعوب وتجاوز الخلافات الجيوسياسية، تحولت الحدود الأمريكية إلى “فلتر سياسي” وأمني صارم؛ إذ أدى حظر السفر المفروض على مواطني عشرات الدول إلى حرمان جماهير عريضة من مرافقة منتخباتها، وتحديدا مشجعي دول مثل إيران وهايتي وجنوب إفريقيا الذين واجهوا منعا كاملا من الدخول، فضلا عن القيود والتدقيق الاستثنائي المفروض على مناصري دول أخرى كالإفريقية والعربية (عبر نظام السندات المالية والتأشيرات المقيدة). إن هذا التدخل الرئاسي المباشر في حركة الجماهير العابرة للقارات يعيد تعريف مفهوم “الدولة المضيِّفة”؛ إذ لم يعد التنظيم الرياضي خاضعا لمواثيق “الفيفا” التي تطالب بفتح الحدود للمشجعين، بل أضحى خاضعا بشكل مطلق للحسابات الأمنية والسياسية الداخلية لواشنطن، مما يكرِّس واقعا جديدا تُساق فيه الجماهير الرياضية كأوراق ضغط، وتتحول فيه المدرجات إلى ساحات تعكس بدقة موازين القوى وفجوة التمييز والتبعية في المنظومة الدولية المعاصرة.

تتعامل “الفيفا” مع مسألة فرض الدول المضيِّفة لقيود تمنع الجماهير أو الرسميين من الدخول عبر مستويين متناقضين تماما: المستوى النظري (التعاقدي الصارم)، والمستوى العملي (الواقعي الجيوسياسي). هذا التناقض يفرز مساحة رمادية تتحرك فيها “الفيفا” بناءً على حجم الدولة المضيِّفة وثقلها الدولي.

إليكم تفكيك الآليات القانونية والسياسية التي تعتمدها الفيفا في مثل هذه الأزمات:

أولا: التعامل القانوني (اتفاقيات الاستضافة والضمانات الحكومية): قبل منح أي دولة شرف تنظيم كأس العالم، توقّع “الفيفا” معها ما يُعرف بـ”اتفاقية المدينة المضيِّفة” ومجموعة من “الضمانات الحكومية” من الناحية القانونية، تتضمن هذه الوثائق بنودا حاسمة:

• بند الدخول غير المشروط: تشترط “الفيفا” قانونيا أن تلتزم الدولة المضيفة بمنح تأشيرات الدخول وتسهيل العبور لجميع البعثات الرسمية، واللاعبين، والحكام، والشركاء التجاريين، والإعلاميين المعتمدين، بغضِّ النظر عن جنسياتهم أو وجود خلافات دبلوماسية.

• تجريد الدولة من السيادة الرياضية الموضعية: بموجب العقود، توقّع الحكومات على التزام بتقديم “تسهيلات قنصلية خاصة” مثل مسارات سريعة لإصدار التأشيرات. على سبيل المثال، تم في مونديال 2026 تفعيل نظام FIFA PASS بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية لتسريع مواعيد التأشيرات لحاملي التذاكر.

• سلاح سحب التنظيم: يمنح القانون الأساسي للفيفا الحق للجنة التنفيذية بسحب البطولة من أي دولة تفشل في تلبية الضمانات الحكومية، بما في ذلك ضمانات حرية الدخول والتحرك.

ثانيا: التعامل السياسي: هنا يظهر بوضوح خط “الفلاتر السياسية”؛ إذ تختلف ردود فعل “الفيفا” سياسيا باختلاف وزن الدولة المضيِّفة في النظام الدولي والاقتصادي:

1. الصرامة المطلقة مع الدول النامية والمتوسطة (نموذج إندونيسيا 2023): عندما يتعلق الأمر بدول لا تمتلك ثقلا ماليا أو سياسيا مهيمنا على مفاصل “الفيفا”، تكون المنظمة حاسمة ولا تتردَّد في استخدام ترسانتها القانونية:

• الواقعة: في عام 2023، أبدت السلطات الإندونيسية (المضيِّفة لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة) رفضها لاستقبال منتخب إسرائيل نتيجة لضغوط سياسية وشعبية محليّة فقامت الفيفا بـسحب تنظيم البطولة فورا من إندونيسيا ونقلها إلى الأرجنتين، معتبرة أن التدخل السياسي والتمييز بين المنتخبات المعتمَدة يمثل خرقا صريحا للضمانات الموقعة، ومن دون أي اعتبار للسيادة السياسية للدولة المضيِّفة.

2. مرونة “الأمر الواقع” مع القوى العظمى: تتعامل “الفيفا” مع معضلة قيود السفر والمنع التي تفرضها الدول المضيِّفة من خلال مسارين متوازيين: مسار قانوني تعاقدي صارم يُلزم الدول بتقديم ضمانات محدَّدة سلفا، ومسار سياسي براغماتي يتجنب الصدام المباشر مع السيادة الوطنية للدول الكبرى، ويلجأ بدلا من ذلك إلى الحلول الوسط والآليات التسهيلية.

وتتعامل “الفيفا” مع القيود السيادية للدول المضيِّفة بنوع من “الانتهازية الجيوسياسية”؛ فبينما تُشهر قوانينها وعقودها كأداة ضغط لفرض إرادتها وسحب البطولات من الدول الصغرى لحماية “السيادة الرياضية”، فإنها تنحني أمام القوانين المحلية للقوى العظمى كالولايات المتحدة بمجرد رفع ورقة “الأمن القومي”، لتبقى العقود القانونية لـ”الفيفا” مرنة ومطاطية يعاد تشكيلُها بما يضمن استمرار التدفقات المالية للمونديال 2026 الأكثر ربحية في التاريخ.