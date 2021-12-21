إستيراد بودرة الحليب: رفع التجميد عن الرخص الصحية إبتداءً من هذا التاريخ

أعلن وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، عن رفع التجميد عن الرخص الصحية لإستيراد بودرة الحليب، وذلك إبتداءً من الأربعاء المقبل.

وخلال مداخلة ألقاها في ندوة حول مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ضمن فعاليات معرض الإنتاج الوطني، الإثنين، أوضح هني أنه “وزارة الفلاحة ستمنح الرخص الصحية لاستيراد غبرة الحليب لفائدة جميع المتعالمين في هذه الشعبة، إبتداءً من 22 ديسمبر”.

وفي نفس السياق، دعا الوزير الملبنات إلى الإدماج التدريجي لحليب الأبقار الطازج المنتج محليا في صناعة منتجات الحليب قصد خفض فاتورة واردات غبرة الحليب.