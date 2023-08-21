إسلام سليماني يختار موطن الكرة على مواطن المال

بدأ كبيرا ويريد أن يُنهي مسيرته كبيرا

عندما أعلن نادي كوردوبا البرازيلي التاريخي، ضم النجم إسلام سليماني، كان اللاعب في الخامسة والثلاثين من العمر بل تجاوزهما بشهرين، وهو عمر جرّ غالبية نجوم العالم إلى الدوريات الخليجية أو إلى ليابان بحثا عن الأموال، ولكن إسلام الذي بدأ كبيرا عندما ذاع صيته محليا مع بلوزداد ثم طار إلى البرتغال وإنجلترا وتركيا وفرنسا وبلجيكا، ها هو الآن ضد التيار المالي الجارف، الذي أسال لعاب رونالدو ونايمار ومحرز وبونو، يطلب إنهاء مشواره الكروي في بلاد الكرة البرازيل، ومع أحد أعرق أنديتها بالرغم من أنه حاليا في المركز ما قبل الأخير، قبل نهاية الدوري البرازيلي الذي يسيطر عليه بوتافوغو، بـ 18 جولة سيكون فيها سليماني ضمن المحاربين على البقاء.

لا أحد راهن على بقاء إسلام سليماني في القمة، منذ الإقصاء المرّ من بلوغ كأس العالم في قطر، بل إن الكثيرين ظنوا، انسحابا مشرفا لإسلام سليماني بعد الإقصاء من مونديال روسيا، فما بالك بمونديال قطر، فاللاعب بالرغم من العروض المغرية التي كانت تصله من قطر والإمارات العربية ومؤخرا من السعودية، ظل متشبثا باللعب مع الكبار.

وبعد هذا الخيار البرازيلي المثلج للصدور، يمكن اعتبار إسلام سليماني من أهم اللاعبين المحليين من قام بمشوار كروي جيد، حيث لعب في خمسة دوريات مختلفة، بدءا من البرتغال إذ تقمص ألوان ثالث نادي في البلاد وهو نادي سبورتينغ لشبونة الذي لعب له كريستيانو رونالدو، كما انتقل إلى ليستر سيتي وهو حائز لقب الدوري الإنجليزي ويشارك وقتها في رابطة أبطال أوربا، ولعب لموناكو الذي وصل إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا وتقمص ألوانه عدد من نجوم العالم وعلى رأسهم الظاهرة الفرنسية مبابي، كما لعب للكبير التركي فنارباخشي، ولفريق أندرلخت البلجيكي أحد الفرق التاريخية في الأراضي المنخفضة، وكانت لإسلام سليماني في كل هذه الأندية بصمة مؤثرة، كما شارك في كأس العالم في البرازيل وكان صاحب الهدف الذي أوصل الجزائر إلى ثمن نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ الجزائر، وتوّج مسيرته بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، حيث لعب أساسيا أمام منتخب تانزانيا وسجل في المباراة هدفا وقدم تمريرتين لآدم وناس كانتا حاسمتين، ودخل احتياطيا أمام كوت ديفوار في الشوط الثاني ولعب الوقت الإضافي وكان ضمن مسجلي ركلات الجزاء التي أوصلت الخضر إلى النصف النهائي، ودخل في اللقاء النهائي أمام السينغال بديلا لبغداد بونجاح.

يطمح إسلام سليماني بانتقاله إلى البرازيل في هذا السن، في البقاء في أعلى مستوى أمام فرق فلامينغو وساوباولو، فهو يدرك وجود الكثير من النجوم في العالم، في نفس منصبه من يكبرونه سنا مثل ليفاندوفسكي في برشلونة ورونالدو مع النصر السعودي، ويأمل إسلام سليماني في البقاء في القمة حتى يستفيد من شهور لعب أخرى مع المنتخب الوطني، حتى بعد تحطيم الرقم القياسي كأحسن هداف تاريخي للخضر، الذي بقي صامدا لقرابة عشرين سنة في حوزة إبن وهران عبد الحفيظ تاسفاوت، قبل أن يحطمه إسلام سليماني الذي خطف فعلا الاحترام عندما فضل بلاد الكرة على بلدان الأموال، في نادي يتسع ملعبه لـ 45 ألف متفرج ولا يضم سوى ثلاثة لاعبين أجانب من الأرجنتين وشيلي ولوكولومبيا، ويدربه البرازيلي تياغو كوسلوسكي.