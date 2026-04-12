إصدار الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد (شبكات)
الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر

أصدرت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، والذي يعد مرجعا جامعا للإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، هذا الدليل يسمح بالإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، بما في ذلك القوانين المتعلقة بتجريم أفعال الفساد ومكافحة تبييض الأموال، وكذا النصوص المحددة لصلاحيات ومهام الهيئات الرقابية.

كما يهدف إلى تعزيز قدرات الأعوان العموميين لمنع الفساد، من خلال تمكينهم من الاطلاع واستيعاب القواعد التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتسهيل فهم وتطبيق المنظومة القانونية، وتوحيد المفاهيم.

ويسلط هذا المرجع الضوء على الإطار المؤسساتي الوطني المعني بمكافحة الفساد، لاسيما السلطة العليا للشفافة والوقاية من الفساد ومكافحته، من حيث تشكيلتها وصلاحياتها وآليات تدخلها، فضلا عن الأجهزة الأخرى، كهيئات الرقابة والتفتيش المالي والإداري وإنفاذ القانون، ومصالح مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، والسلطات القضائية والإدارية ذات الاختصاص.

وتم إعداد هذا الدليل، الذي يمكن تحميله باللغتين العربية والفرنسية، لفائدة الأعوان العموميين والخبراء والباحثين والجامعيين والصحافيين والإعلاميين والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

مقالات ذات صلة
النهضة تعلن المشاركة بمرشّحيها في تشريعيات 2026

النهضة تعلن المشاركة بمرشّحيها في تشريعيات 2026

إشادة ببطولة موظف تصدى لاقتحام مكتب بريد بالطارف

إشادة ببطولة موظف تصدى لاقتحام مكتب بريد بالطارف

تشريعيات 2026.. انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

تشريعيات 2026.. انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من ولاية عين الدفلى

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من ولاية عين الدفلى

قافلة طبية لتقريب الخدمات الاستشفائية للمواطنين بالمناطق المعزولة

قافلة طبية لتقريب الخدمات الاستشفائية للمواطنين بالمناطق المعزولة

تجارة الورود في الجزائر بأسعار الذهب… !

تجارة الورود في الجزائر بأسعار الذهب… !

