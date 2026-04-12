إصدار الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر

يتيح الإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الفساد

أصدرت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، والذي يعد مرجعا جامعا للإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، هذا الدليل يسمح بالإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، بما في ذلك القوانين المتعلقة بتجريم أفعال الفساد ومكافحة تبييض الأموال، وكذا النصوص المحددة لصلاحيات ومهام الهيئات الرقابية.

كما يهدف إلى تعزيز قدرات الأعوان العموميين لمنع الفساد، من خلال تمكينهم من الاطلاع واستيعاب القواعد التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتسهيل فهم وتطبيق المنظومة القانونية، وتوحيد المفاهيم.

ويسلط هذا المرجع الضوء على الإطار المؤسساتي الوطني المعني بمكافحة الفساد، لاسيما السلطة العليا للشفافة والوقاية من الفساد ومكافحته، من حيث تشكيلتها وصلاحياتها وآليات تدخلها، فضلا عن الأجهزة الأخرى، كهيئات الرقابة والتفتيش المالي والإداري وإنفاذ القانون، ومصالح مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، والسلطات القضائية والإدارية ذات الاختصاص.

وتم إعداد هذا الدليل، الذي يمكن تحميله باللغتين العربية والفرنسية، لفائدة الأعوان العموميين والخبراء والباحثين والجامعيين والصحافيين والإعلاميين والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني.