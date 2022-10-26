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تحمل كتابات باللغتين العربية والانجليزية

إصدار ورقة نقدية جديدة بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر

الشروق أونلاين
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إصدار ورقة نقدية جديدة بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر

أصدر بنك الجزائر، ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي دينار، بمناسبة الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر، فيما تم إصدار ورقة أخرى من نفس الفئة للتداول تحمل لأول مرة كتبات باللغتين العربية والانجليزية.

وصدر في العدد 70 من الجريدة الرسمية رقم نظام يتضمن إنشاء ورقة نقدية تذكارية من فئة ألفي 2000 دينار جزائري بمناسبة “الدورة العادية الحادية والثلاثين 31 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر”.

الورقة النقدية الجديدة الأولى –حسب الجريدة الرسمية- ستكون تذكارية بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر، ستكون فئة ألفي دينار تحمل على جانبها صورة الأمير عبد القادر، وعلى وجهها صورة مقام الشهيد وخريطة العالم العربي وخريطة الجزائر.

في حين الورقة النقدية الجديدة الثانية تحمل على ظهرها صور لمنارة جامع الجزائر وجبال الأهقار والآثار الرومانية بتيبازة ونخلة وقافلة إبل، كما ستكون  باللون الأخضر المائل إلى الأزرق في وجهها والأخضر المائل إلى الأصفر على ظهرها.

وستحمل الورقة النقدية الجديدة المعروضة للتداول كتابات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمن ذات العدد إنشاء قطعة نقدية جديدة بقيمة  50 خمسين دينارا وتحمل صورة واسم الشهيدة حسيبة بن بوعلي.

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