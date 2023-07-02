إطلاق تطبيق “تاريخ الجزائر 1830 – 1962” (صور)

عبر الهاتف النقال..

جانب من إشراف الوزير على اطلاق تطبيق "تاريخ الجزائر"

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، الأحد، على مراسم اطلاق تطبيق الهاتف النقال”تاريخ الجزائر 1962-1830 History of Algeria.

ويسمح هذا التطبيق بالاطلاع على مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 إلى 1962 عبر الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسط، يبلغ رسالة الجهاد إلى كل الشباب الجزائري، حسب بيان الوزارة.

وهذا بـ “اعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم، ليكون التطبيق واجهة للجزائر من خلال محتوى تاريخي ذو دلالات رمزية. تعكس التاريخ المجيد للجزائر وحضارتها منذ التاريخ الحديث والمعاصر”.

وأفاد بيان الوزارة أن هذا الإنجاز الرقمي يأتي في اختتام سنوية الستينية واحياء للذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال الموسوم بشعار “جزائر الانتصارات .. مكاسب وإنجازات”.

بالإضافة إلى توجيهات الرئيس تبون باعتماد الرقمنة كخطوة مهمة في مسار حفظ الذاكرة الوطنية. وصونها وتبليغ رسالة الأجداد وثورة نوفمبر خاصة للأجيال الصاعدة اعتمادا على مختلف الوسائط المتاحة.

وأشار البيان أنه تم تقديم عرض نموذجي لهولوغرام خاص بشخصية الأمير عبد القادر ثلاثي الأبعاد تفاعلي.