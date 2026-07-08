إطلاق خدمتين رقميتين لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من المنحة الجزافية

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، خدمتين رقميتين جديدتين موجهتين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الاستفادة من الخدمات العمومية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، الأربعاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الخدمتين تم توفيرهما عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، حيث تتيحان للمستفيدين إنجاز أهم الإجراءات المتعلقة بالبطاقات الخاصة بهم عبر مسار رقمي مبسط وسهل الاستخدام.

وتخص الخدمة الرقمية الأولى بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، إذ تمكن من تقديم طلب الحصول على البطاقة لأول مرة، أو تعديل بياناتها، أو طلب إعادة إصدارها في حال ضياعها أو تعرضها للتلف.

أما الخدمة الرقمية الثانية، فتتعلق ببطاقة المنحة الجزافية للتضامن، وتسمح بدورها بطلب إصدار البطاقة، أو تحديث معلوماتها، أو إعادة إصدارها عند فقدانها أو تلفها.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب فقط إنشاء حساب عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، بما يسمح بالولوج إليها بكل سهولة وأمان.

ويأتي إطلاق هاتين الخدمتين في إطار جهود وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتحسين تجربة المستفيدين، وتوفير خدمات رقمية أكثر سرعة ومرونة، بما يعزز جودة الخدمة العمومية ويقربها من احتياجات المواطنين.