إطلاق مشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات

يهدف إلى تحديد المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية

بحضور 12 عضوًا من الحكومة، أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب يوم الإثنين، على مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات (RNFC).

وشارك في مراسم الإطلاق الرسمي، حسب ما ذكره بيان للوزارة، ممثلون عن الهيئات والمؤسسات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وخبراء القطاع.

ويعكس هذا الحدث “الأهمية الاستراتيجية التي يوليها قطاع التكوين والتعليم المهنيين، لمسار تحديث منظومة التكوين، وتعزيز دورها في مرافقة التحولات الاقتصادية”.

حيث “يُعد المشروع إحدى المبادرات الهيكلية لإرساء إطار وطني مرجعي، لتنظيم الكفاءات المهنية وتوصيفها بدقة. وفق مقاربة حديثة ترتكز على تحديد المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

“ومن شأن هذا التوجه أن يسهم في تطوير عروض التكوين، وجعلها أكثر انسجامًا مع احتياجات سوق العمل. وأكثر قدرة على مواكبة التحولات المتسارعة، التي يعرفها عالم المهن والتكنولوجيات”، يوضح البيان.

كما يتيح المرجع الوطني للتكوين والكفاءات “تصميم برامج تكوينية أكثر مرونة وواقعية. تقوم على بناء الكفاءات تدريجيًا، وتسمح بتطوير المسارات المهنية للمتكونين”.

ويرتكز المشروع كذلك على “مقاربة تشاركية واسعة، تجمع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بمختلف الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية”.

وذلك بهدف “تحديد الاحتياجات الحقيقية من الكفاءات، وربط برامج التكوين بالديناميكية الاقتصادية ومشاريع الاستثمار. بما يسهم في بناء منظومة تكوين أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لأولويات التنمية الوطنية”.