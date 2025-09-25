إطلاق منصة “مركبتي ديزاد” لحجز مواعيد فحص السيارات المستوردة

أعلنت وزارة المحروقات والمناجم، اليوم الخميس، عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة “مركبتي dz”، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني markabati.dz، والتي ستدخل حيز الاستغلال بمركز المراقبة بالخروبة في العاصمة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها تدريجياً عبر باقي ولايات الوطن.

وستمكّن المنصة المواطنين من حجز موعد إلكتروني لمراقبة المركبات المستوردة، حيث يتلقى صاحب الموعد تأكيداً عبر البريد الإلكتروني يتضمن الوثائق المطلوبة ورمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بالملف.

وأوضحت الوزارة سابقا أن دخول المركبات إلى المركز سيكون مشروطاً بحمل موعد إلكتروني مسبق، يتم التحقق منه عبر مسح الرمز، بما يضمن تعزيز الدقة والشفافية في العملية.

ولضمان السير الحسن للعملية، دعّمت الوزارة مركز الخروبة بخمسة خبراء مناجم إضافيين، مما سيمكنه من معالجة 110 مركبة يوميًا في ظروف مريحة وشفافة، بعيدًا عن الطوابير والوسطاء. كما يجري التنسيق مع وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل لتوسيع صلاحيات خبراء الولايات المجاورة للعاصمة مثل بومرداس وتيبازة، بهدف تخفيف الضغط والاستجابة للطلب المتزايد.

كما تشمل عملية المراقبة مختلف أنواع المركبات المستوردة، من سيارات سياحية ونفعية إلى حافلات وشاحنات وجرارات فلاحية ودراجات نارية.