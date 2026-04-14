إعادة فتح منصة استيراد مدخلات الإنتاج لغاية هذا التاريخ

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إعادة فتح المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية والتجهيزات الضرورية للإنتاج خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 30 أفريل الجاري، بهدف معالجة الطلبات التكميلية وفق شروط محددة.

وأوضح بيان للوزارة الوصية أن هذه الفترة ستخصص لدراسة الطلبات المرفقة بالوثائق الثبوتية بصيغة “PDF”، والتي ترتبط بحالات القوة القاهرة، على غرار الفيضانات والحرائق والحوادث الاستثنائية والأعطال التقنية، إضافة إلى حالات تسجيل زيادة في خطوط أو قدرات الإنتاج، أو توقيع عقود تصديرية جديدة، مؤكداً أن جميع الطلبات غير المطابقة لهذه الحالات سيتم رفضها تلقائياً.

وفيما يتعلق بطلبات تغيير بنك التوطين البنكي بالنسبة للبنوك التجارية التي تم سحب اعتماد التجارة الخارجية منها، دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين إلى التواصل مع بنك التوطين المدرج ضمن البرنامج التقديري.

أما بخصوص تغيير وكالة التوطين داخل نفس البنك، فقد أوضحت الوزارة أنه يتعين إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني المخصص [email protected] يتضمن المعلومات الضرورية، من بينها معرف الطلب، سبب التغيير، بيان الهوية المصرفية القديم والجديد، إضافة إلى رقم الهاتف.

وأكدت الوزارة أن طلبات تغيير التوطين البنكي من بنك إلى آخر مرفوضة بشكل نهائي، مهما كانت الأسباب المقدمة.