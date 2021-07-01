إعفاء من الـ TVA وامتيازات ضريبة جديدة لأصحاب مشاريع “اونساج”

عند اقتناء المعدات والتجهيزات

أعلنت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن دخول إجراءات جديدة خاصة بالاستفادة من الامتيازات الضريبة لأصحاب مشاريع اونساج حيز التطبيق.

وجاء في بيان للمديرية العامة أن الأمر ويتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الذي يخص فئة الأنشطة الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي (REEL)،وذلك عند اقتناء المعدات والتجهيزات وكذا الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار سواء عند مرحلتي الإنشاء أو التوسعة،ولقد تم تحديد الفئات المعنية حسب مضمون:

المادة 282 مكرر1 من قانون المالية 2021 و التي تنص على مايلي:

“تخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الشركات المدنية ذات الطابع المهني والأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وغير تجاري وحرفيا، وكذا التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهنية السنوية خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج)، ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.

يستثنى من نظام الإخضاع الضريبي الحالي:

1 – أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي.

2 – أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.

3 – أنشطة شراء-إعادة البيع على حالها ،الممارسة حسب شروط البيع بالجملة طبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون.

4 – الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء.

5 – الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية.

6 – أنشطة الإطعام والفندقة المصنّفة.

7 – القائمون بعمليات التكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين.

8 – الأشغال العمومية والري والبناء.”

وحسب قراءة المادة أعلاه،فان الأنشطة التالية:

العيادات الطبية

المؤسسات الصحية الخاصة

مخابر التحاليل الطبية

الإطعام

الفندقة المصنفة

القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة

صانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين

الأشغال العمومية

أشغال الري

أشغال البناء

مؤهلة للاستفادة من مزايا جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما نشير إلى أن هذا الامتياز هو خاص بأصحاب المشاريع الذين لم يقوموا باقتناء تجهيزاتهم بعد.