إغلاق شبه تام في إسلام آباد قبيل محادثات واشنطن وطهران

بدت العاصمة الباكستانية في حالة إغلاق شبه تام، السبت، مع تشديد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق محادثات تهدف إلى خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبثت وسائل إعلام دولية صورا تظهر انتشارا كثيفا للجيش الباكستاني والشرطة مع إغلاق طرق رئيسية ونصب نقاط تفتيش مشددة.

كما أظهرت الصور خلو الشوارع المؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء من الحركة، وسط تحليق مروحيات وانتشار عناصر أمنية على أسطح المباني.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).

تأتي هذه الاستعدادات عقب وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد، حيث التقى، السبت، قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما أنه من المرتقب وصول الوفد الأمريكي الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى لبدء المحادثات.