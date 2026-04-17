إقالة رونار من تدريب المنتخب السعودي
أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرّر إقالة مدرب المنتخب الأول الفرنسي هيرفي رونار.
وأوضحت شبكة “RMC Sport” “أر أم سي” الفرنسية، بأن رونار تلقى اليوم الجمعة، نبأ إنهاء مهامه كمدرب للمنتخب السعودي.
وتأتي إقالة رونار قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026، ليغيب بذلك عن العرس العالمي، الذي سيقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة ما بين 11جوان إلى غاية 19 جويلية.
هذا، وأفادت تقارير صحفية سعودية، بأن الاتحاد السعودي، توصل لاتفاق مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب خلفا لرونار.
— RMC Sport (@RMCsport) April 17, 2026