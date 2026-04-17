إدارة الموقع
رياضة

إقالة رونار من تدريب المنتخب السعودي

عمر سلامي
  • 741
  • 0
إقالة رونار من تدريب المنتخب السعودي
أرشيف
هيرفي رونار

أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرّر إقالة مدرب المنتخب الأول الفرنسي هيرفي رونار.

وأوضحت شبكة “RMC Sport” “أر أم سي” الفرنسية، بأن رونار تلقى اليوم الجمعة، نبأ إنهاء مهامه كمدرب للمنتخب السعودي.

وتأتي إقالة رونار قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026، ليغيب بذلك عن العرس العالمي، الذي سيقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة ما بين 11جوان إلى غاية 19 جويلية.

هذا، وأفادت تقارير صحفية سعودية، بأن الاتحاد السعودي، توصل لاتفاق مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب خلفا لرونار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد