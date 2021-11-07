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إقالة نجلاء المنقوش.. حكومة الدبيبة ترفض القرار

الشروق أونلاين
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إقالة نجلاء المنقوش.. حكومة الدبيبة ترفض القرار
أرشيف
نجلاء المنقوش

رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الأحد، قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر.

وأشاد بيان صادر عن الحكومة، بجهود الوزيرة، موجهة إياها بمتابعة عملها بنفس الوتيرة.

وأضاف البيان أنه لا يوجد “أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

ومساء السبت، أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وذلك للتحقيق معها فيما نسب إليها من “مخالفات إدارية”.

وأوضحت الناطقة أن المنقوش ممنوعة من السفر إلى حين انتهاء التحقيق معها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية إن المجلس الرئاسي الليبي قرر وقف وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل، بسبب “مخالفات إدارية”.

وحسب البيان الذي تناقله عدد من وسائل الإعلام عن بيان منسوب للمجلس الرئاسي الليبي، فقد أحيلت المنقوش للتحقيق في “مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية من دون التنسيق مع المجلس وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي”.

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