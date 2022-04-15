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رياضة

إقصاؤهم لـ “البارصا” جعلهم يسبحون في البحر رغم برودة الطقس!

علي بهلولي
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إقصاؤهم لـ “البارصا” جعلهم يسبحون في البحر رغم برودة الطقس!

ارتاد لاعبو فريق إنتراكت فرانكفورت الألماني، الجمعة، البحر بِمدينة برشلونة الإسبانية للسباحة، رغم أن الفصل والمكان لا يُشيران إلى الصّيف والحرّ!

وتحوّل التأهّل الباهر لِفريق إنتراكت فرانكفورت للدور نصف النهائي من عمر منافسة الدوري الأوروبي، بِإزاحة العملاق نادي برشلونة، وبِمعقل الفريق الإسباني، إلى أشبه بِحالة “هذيان” انتابت نفسية لاعبي النادي الألماني. وهو ما جعلهم يتوجّهون صوب البحر للاحتفال بِهذا المكسب الكروي.

ومعلوم أن مدينة برشلونة الإسبانية تُطلّ على البحر المتوسط (الجهة الشرقية لِإسبانيا)، فيما لم تتجاوز درجة الحرارة هناك، الجمعة، رقم “18”. ومع ذلك، لم يجد لاعبو فريق إنتراكت فرانكفورت الألماني مشقّة في الغطس والسّباحة!

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