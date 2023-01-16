إلغاء 7 رحلات بحرية نحو فرنسا وإيطاليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الإثنين، عن إلغاء 7 رحلات بحرية نحو مينائي مارسيليا بفرنسا، ونابولي بإيطاليا، بسبب عدم توفّر الظروف المناخية الملائمة للإبحار.

وقالت المؤسسة في بيان إنه سيتمّ أيضا تأجيل رحلة مبرمجة يوم الإثنين نحو مارسيليا، إلى 19 جانفي الجاري، في حال تحسّن حالة الطقس.

الرحلات البحرية الملغاة: