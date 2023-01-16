تحسّبا لهبوب رياح قوية.. 10 تحذيرات من الحماية المدنية

تحسّبا لهبوب رياح قوية في عدّة ولايات، أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية يوم الإثنين، بلاغا تحسيسيا يتضمّن 10 تحذيرات.

ويأتي بلاغ الحماية المدنية تبعًا لإصدار نشرية جوية خاصة تحذّر من هبوب رياح قوية، قد تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة في عدّة ولايات.

وتتضمن التحذيرات التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الحوادث المنزلية، وحوادث المرور المرتبطة بالتقلّبات الجوية الناجمة عن الرياح.

وجاءت توصيات الحماية المدنية كالتالي: