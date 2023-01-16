تحسّبا لهبوب رياح قوية.. 10 تحذيرات من الحماية المدنية
تحسّبا لهبوب رياح قوية في عدّة ولايات، أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية يوم الإثنين، بلاغا تحسيسيا يتضمّن 10 تحذيرات.
ويأتي بلاغ الحماية المدنية تبعًا لإصدار نشرية جوية خاصة تحذّر من هبوب رياح قوية، قد تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة في عدّة ولايات.
وتتضمن التحذيرات التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الحوادث المنزلية، وحوادث المرور المرتبطة بالتقلّبات الجوية الناجمة عن الرياح.
وجاءت توصيات الحماية المدنية كالتالي:
- ترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح.
- الاستعانة بوسائل إنارة إضافية لا تتطلب التيار الكهربائي من باب الاحتياط، مثل مصباح يدوي مزوّد ببطاريات قابلة للشحن.
- حماية العناصر المزوّدة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر.
- الابتعاد عن النوافذ، الشرفات، الأشجار، وأعمدة الكهرباء.
- وضع السيارات والحيوانات والعتاد الحسّاس في المرائب .
- بالنسبة لمستعملي الطريق، يجب التخفيض من السرعة من أجل أن تكون لديك رؤية واضحة للطريق.
- عدم الاقتراب من البحر، خاصة بالمناطق الصخرية، وكذلك البحيرات، والمجمّعات المائية.
- بالنسبة لقطاع البنايات، يوصى بحماية الرافعات، بوضعها بالطريقة الصحيحة، لتجنّب سقوطها من شدّة الرياح.
- قبل التنقل في الخارج، يجب إتباع نشرات الأحوال الجوية، والاطلاع على حالة الطرقات .
- يجب أيضا تفادي المناطق والأماكن الغابية، وتخفيض سرعة السيارة، وإعلام الأهل والأقارب عن موعد الانطلاق وكذلك مكان الوصول.