الأرصاد الجوية: رياح قوية مصحوبة بعواصف عبر 21 ولاية

أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن رياح قوية عبر عدة ولايات شمالية، تصل سرعتها 90 كلم في الساعة وتكون مصحوبة بعواصف.

وحسب نشرية الأرصاد الجوية فإن ولايات وسطى وغربية ستشهد يوم الإثنين والثلاثاء هبوب رياح قوية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية, أن رياحا قوية مصحوبة أحيانا بعواصف, مصنفة درجة اليقظة “البرتقالية”, ستهب على عدد من الولايات بغرب ووسط البلاد طيلة اليوم الاثنين على الساعة 15.00 وإلى غاية انتهاء صلاحية النشرة مساء يوم غد الثلاثاء.

وأضاف المصدر, أن الولايات المعنية بالنشرية الخاصة هي: تلمسان, عين تموشنت, وهران, مستغانم, الشلف، تيبازة, الجزائر, بومرداس, تيزي وزو, سيدي بلعباس, معسكر, غليزان, تيارت, سعيدة, تيسمسيلت, عين الدفلى, المدية, البليدة, البويرة, المسيلة وشمال ولاية الجلفة.

وستكون الرياح المتوقعة, غربية وجنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 60/70 كلم في الساعة وقد تتجاوز أحيانا 80/90 كلم في الساعة مصحوبة أحيانا بعواصف, وفق ذات المصدر.

كما أعلن الديوان عن اضطراب جوي جديد في شكل أمطار عبر عدة ولايات شمالية ابتداء من منتصف نهار الإثنين، ليزداد نشاطه في المساء.