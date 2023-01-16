الأرصاد الجوية: رياح قوية مصحوبة بعواصف عبر 21 ولاية
أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن رياح قوية عبر عدة ولايات شمالية، تصل سرعتها 90 كلم في الساعة وتكون مصحوبة بعواصف.
وحسب نشرية الأرصاد الجوية فإن ولايات وسطى وغربية ستشهد يوم الإثنين والثلاثاء هبوب رياح قوية.
وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية, أن رياحا قوية مصحوبة أحيانا بعواصف, مصنفة درجة اليقظة “البرتقالية”, ستهب على عدد من الولايات بغرب ووسط البلاد طيلة اليوم الاثنين على الساعة 15.00 وإلى غاية انتهاء صلاحية النشرة مساء يوم غد الثلاثاء.
رياح قوية،بسرعة 60إلى70كم وتفوق أحيانا80-90 كم/سا
الولايات:
تلمسان،عين تيموشنت،وهران،مستغانم،معسكر،غليزان،الشلف، تيبازة،الجزائر،البليدة،بومرداس،تيزي وزو،سيدي بلعباس،تيارت،سعيدة،تيسمسيلت، عين الدفلى،المدية،البويرة، المسيلة وشمال الجلفة
صلاحية هذه النشرة من 15سا إلى يوم غد على15سا pic.twitter.com/kL5TlH9f0s
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 16, 2023
وأضاف المصدر, أن الولايات المعنية بالنشرية الخاصة هي: تلمسان, عين تموشنت, وهران, مستغانم, الشلف، تيبازة, الجزائر, بومرداس, تيزي وزو, سيدي بلعباس, معسكر, غليزان, تيارت, سعيدة, تيسمسيلت, عين الدفلى, المدية, البليدة, البويرة, المسيلة وشمال ولاية الجلفة.
وستكون الرياح المتوقعة, غربية وجنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 60/70 كلم في الساعة وقد تتجاوز أحيانا 80/90 كلم في الساعة مصحوبة أحيانا بعواصف, وفق ذات المصدر.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص برياح قوية تميز بداية من منصف نهار اليوم وإلى غاية صبيحة الغد، الولايات التالية:
الشلف، تلمسان، الجزائر، تيبازة، مستغانم، عين تيموشنت، وهران وبومرداس
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a#الطقس #البيئة #الأرصاد_الجوية #طقس_العرب #رياح pic.twitter.com/mpPqGtN3BI
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 16, 2023
كما أعلن الديوان عن اضطراب جوي جديد في شكل أمطار عبر عدة ولايات شمالية ابتداء من منتصف نهار الإثنين، ليزداد نشاطه في المساء.
Le #temps demain lundi 16-01-2023
* Régions Nord :
Quelques averses de #pluie en matinée s’améliorant à partir de l’après-midi.
* Régions Sahariennes :#Ciel généralement #dégagé.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/ICt32dskTM
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 15, 2023