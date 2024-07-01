إلى أين وصلت عملية الإحصاء العام للفلاحة؟

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة يوم الإثنين بمعسكر، أن نسبة تقدّم عملية الإحصاء العام للفلاحة عبر الوطن، وصلت إلى 68 بالمائة.

وأكد شرفة خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى الولاية أن “عملية الإحصاء العام للفلاحة، تسير في ظروف حسنة، مع تسجيل إقبال للفلاحين”.

ودعا الوزير الفلاحين ومربي المواشي بهذه المناسبة، إلى الانخراط في العملية الإحصائية، بغية إنهائها في أحسن الظروف.

وانطلق الإحصاء العام للفلاحة الثالث من نوعه في الجزائر، بعد نسختي 1973 و2001، منذ 19 ماي الماضي. على أن يستمرّ لغاية 17 جويلية الجاري.