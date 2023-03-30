إلى أين وصلت ملفات تسوية مطابقة البنايات؟

80 بالمئة من ملفات التسوية الخاصة بقانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها، تمّ الفصل فيها، حسب ما أكده وزير السكن والعمران طارق بلعريبي يوم الأربعاء.

وكشف بلعريبي في جلسة الأسئلة الشفهية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن العدد الاجمالي لطلبات التسوية الموضوعة على المستوى الوطني، قد بلغ مليون و37 ألف و 617 ملف.

وأوضح الوزير أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة قد تمت دراستها. حيث تمّ قبول 435.523 ملف تسوية، وإصدار 226.096 عقد تعمير.

بالمقابل، بلغ عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف، وعدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف، وفق الأرقام التي قدّمها الوزير.

كما أشار بلعريبي إلى تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدّد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

“وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح الوزارة بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022، من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، مقابل دفع غرامات”، يضيف بلعريبي.