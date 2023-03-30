-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إلى أين وصلت ملفات تسوية مطابقة البنايات؟

الشروق أونلاين
  • 508
  • 0
إلى أين وصلت ملفات تسوية مطابقة البنايات؟
أرشيف
بنايات سكنية

80 بالمئة من ملفات التسوية الخاصة بقانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها، تمّ الفصل فيها، حسب ما أكده وزير السكن والعمران طارق بلعريبي يوم الأربعاء.

وكشف بلعريبي في جلسة الأسئلة الشفهية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن العدد الاجمالي لطلبات التسوية الموضوعة على المستوى الوطني، قد بلغ مليون و37 ألف و 617  ملف.

وأوضح الوزير أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة قد تمت دراستها. حيث تمّ قبول 435.523 ملف تسوية، وإصدار 226.096 عقد تعمير.

بالمقابل، بلغ عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف، وعدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف، وفق الأرقام التي قدّمها الوزير.

كما أشار بلعريبي إلى تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدّد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

“وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح الوزارة بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022، من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، مقابل دفع غرامات”، يضيف بلعريبي.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون: الجزائر تواصل جهودها لمساندة دول الجوار في حربها ضد الإرهاب

الرئيس تبون: الجزائر تواصل جهودها لمساندة دول الجوار في حربها ضد الإرهاب

أعمال الخير في رمضان

أعمال الخير في رمضان

دراسة آخر مراحل نقل حديد غار جبيلات لميناء أرزيو

دراسة آخر مراحل نقل حديد غار جبيلات لميناء أرزيو

عطاف يتحادث مع نظيره الإيطالي.. وهذا ما دار بينهما

عطاف يتحادث مع نظيره الإيطالي.. وهذا ما دار بينهما

عنابة: عقوبات لغاية 20 سنة سجنا في قضية عصابة الأحياء بسيدي سالم

عنابة: عقوبات لغاية 20 سنة سجنا في قضية عصابة الأحياء بسيدي سالم

تأجيل المصادقة على المخطّطات السنوية للموارد البشرية إلى 30 أفريل

تأجيل المصادقة على المخطّطات السنوية للموارد البشرية إلى 30 أفريل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد