إلياس بن قارة يتعرض لإصابة مع دورتموند

في أسوأ توقيت بالنسبة له

تعرض المدافع الدولي الجزائري إلياس بن قارة إلى صدمة حقيقية بعد تعرضه إلى إصابة خلال المباراة الودية التي انهزم فيها ناديه بروسيا دورتموند بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام فورتونا دوسلدورف، التي أجبرته على مغادرة أرضية الميدان دقيقتين فقط بعد دخوله بديلا.

وأوضح الإعلام الألماني أن الياس بن قارة اكتفى باللعب لفترة لم تتجاوز دقيقتين، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية، جعلته يغادر المستطيل الأخضر بشكل مباشر، ملتحقاً بغرف خلع الملابس.

المصادر ذاتها لم تكشف عن نوعية الإصابة التي يعاني منها صاحب 19 عاماً، الذي شارك منذ بداية التحضيرات الصيفية بشكل منتظم في تدريبات الفريق المحترف لبروسيا دورتموند، بعدما كان مجرد عنصر مع الفريق الرديف طيلة الموسم الماضي.

وجاءت إصابة بن قارة في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة له، حيث كان يسعى لإثبات نفسه أمام المدرب نيكو كوفاتش، في ظل غياب دوليي الفريق الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة، مما ترك له مساحة للعب، ولكن لسوء حظه لن يكون بمقدوره استغلالها بالشكل اللازم.

يذكر أن إلياس بن قارة وقع في شهر جانفي الماضي، أول عقد احترافي له مع نادي بروسيا دورتموند، يربطه مع هذا الأخير إلى غاية جوان 2029.

ولا تتجاوز القيمة السوقية للمدافع الجزائري 300 ألف يورو، وفقاً لآخر تحديث لمنصة “ترانسفير ماركت”، وهو الذي كان مطلوباً من نادي غروثر فورث الراغب في الاستفادة من خدماته على شكل إعارة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.