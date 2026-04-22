إنتاج الغاز في الجزائر يرتفع إلى 8.946 مليار متر مكعب

خلال فيفري 2026

سجل إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال فيفري 2026 ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي، ليبلغ 8.946 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 128 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025،

ووفقًا لبيانات حديثة لوحدة أبحاث الطاقة، بلغ متوسط الإنتاج اليومي نحو 11.29 مليار قدم مكعبة، مقابل 11.12 مليار قدم مكعبة يوميًا في فيفري 2025، أي ما يعادل 8.818 مليار متر مكعب.

في المقابل، ارتفع استهلاك الغاز في الجزائر بنسبة 4% ليصل إلى 5.17 مليار متر مكعب خلال فيفري 2026، مقارنة بـ4.97 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث استحوذ قطاع توليد الكهرباء وحده على 1.64 مليار متر مكعب، مع اعتماد شبه كلي على الغاز بنسبة 99%.

ورغم الارتفاع السنوي، تراجع الإنتاج على أساس شهري بنسبة 5% مقارنة بشهر جانفي 2026، الذي سجل 10.44 مليار متر مكعب (11.88 مليار قدم مكعبة يوميًا)، وهو أعلى مستوى شهري منذ مارس 2023 عندما بلغ الإنتاج القياسي 13.18 مليار متر مكعب.

وعلى المستوى السنوي، انخفض إنتاج الغاز في الجزائر خلال 2025 بنسبة 2.5% ليصل إلى 101.84 مليار متر مكعب، مقابل 104.5 مليار متر مكعب في 2024، و104.9 مليار متر مكعب في 2023، و96.7 مليار متر مكعب في 2022، و102.8 مليار متر مكعب في 2021.

وفي سياق دعم الإنتاج، تتجه الجزائر إلى تنفيذ خطة استثمارية تتراوح بين 50 و60 مليار دولار، بهدف تعزيز إنتاج النفط والغاز، إلى جانب إطلاق جولة عطاءات جديدة تشمل 7 مناطق استكشافية موجهة للشركات العالمية.

على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات الغاز الجزائرية بنسبة 1.2% خلال فيفري 2026 لتسجل 3.572 مليار متر مكعب، مقابل 3.617 مليار متر مكعب في فيفري 2025.

وسجلت صادرات الغاز عبر الأنابيب 2.791 مليار متر مكعب مقارنة بـ2.819 مليار متر مكعب، فيما انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 781 مليون متر مكعب مقابل 799 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها.

وخلال مارس، بلغت صادرات الغاز المسال 0.940 مليون طن، أي ما يعادل 1.28 مليار متر مكعب، فيما تراجعت خلال الربع الأول من 2026 إلى 2.04 مليون طن مقابل 2.23 مليون طن في الفترة نفسها من 2025.

وتوزعت صادرات الغاز المسال الجزائرية خلال الربع الأول على ست دول أوروبية، حيث استحوذت تركيا على 1.02 مليون طن، تلتها فرنسا بـ 610 آلاف طن، ثم المملكة المتحدة بـ 140 ألف طن، وإيطاليا بـ 130 ألف طن، وإسبانيا بـ74 ألف طن، وكرواتيا بـ72 ألف طن.