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اقتصاد

إنجاز صناعي جديد لتوسيالي الجزائر

الشروق أونلاين
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إنجاز صناعي جديد لتوسيالي الجزائر
Tosyali Algérie
جانب من المراحل النهائية لإنتاج المنتج

حققت توسيالي الجزائر إنجازًا صناعيًا جديدًا بإنتاج أول لفافة من الفولاذ بعد مرحلتي التخليل والتزييت (PO) على خط التخليل والدرفلة على البارد (PLTCM)، لتسجل بذلك أولى منتجات مجمع الدرفلة على البارد، في خطوة تعكس تطور القدرات الصناعية للمجمع وتعزز مسار تطوير صناعة الفولاذ في الجزائر.

وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز يمثل محطة مفصلية في مسيرتها الإنتاجية، ويجسد التقدم المتواصل نحو الارتقاء بالصناعة الوطنية وفق أحدث المعايير الصناعية.

وصُممت المنتجات الجديدة لتلبية احتياجات عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة السيارات، والأجهزة الكهرومنزلية، وقطاع البناء، والطاقة، والصناعات التحويلية المتقدمة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكدت توسيالي الجزائر أن دخول مجمع الدرفلة على البارد مرحلة الإنتاج يشكل محطة استراتيجية في مسار نموها، ويعكس التزامها بدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ مكانة الجزائر كمركز صناعي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

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