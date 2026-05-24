إنشاء مركز امتياز جزائري إيطالي للتكوين والابتكار الفلاحي ببعد إفريقي

صدر في العدد 37 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مركز امتياز جزائري إيطالي ببعد إفريقي، مخصص للتكوين والبحث والابتكار في المجال الفلاحي، تحت تسمية “أنريكو ماتيي”، في إطار تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الجزائر وإيطاليا ودعم القدرات الزراعية على المستوى الإفريقي.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 26-193، الموقع بتاريخ 12 ماي الجاري من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي ينص على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، تخضع لوصاية الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على أن يكون مقرها بمدينة سيدي بلعباس.

ويأتي استحداث هذا المركز تنفيذاً لمذكرة تفاهم موقعة بين الجزائر وإيطاليا بالعاصمة الإيطالية روما بتاريخ 23 جويلية 2025، بهدف تعزيز الإمكانات الوطنية والإفريقية في المجال الفلاحي من خلال شراكات بحثية تعتمد على التطبيق العملي وبرامج تكوين متخصصة.

وتشمل مهام المركز تطوير واعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين الإنتاجية الزراعية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، إلى جانب تكوين الشباب والمدربين والمستشارين الزراعيين من الدول الإفريقية، وتعزيز مشاريع التعاون الإقليمي والدولي المرتبطة بقضايا الزراعة والمياه والتغيرات المناخية.

وينص المرسوم على أن يتولى إدارة مركز “أنريكو ماتيي” مجلس إدارة يتكون من 16 عضواً من الجزائر وإيطاليا، إضافة إلى مدير عام يشرف على تسييره، كما يضم مجلساً علمياً وبيداغوجياً بصفة استشارية من الجانبين، يشمل ممثلين عن جامعات ومراكز بحث إيطالية.

وسيتم إعداد وتنفيذ برامج التكوين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تعتمد الموارد المالية للمركز أساساً على مساهمات الدولة الجزائرية والطرف الإيطالي، فضلاً عن مساهمات محتملة من دول أخرى وهيئات دولية ومؤسسات اقتصادية، إضافة إلى مداخيل النشاطات العلمية للمركز، على غرار براءات الاختراع والمنشورات.