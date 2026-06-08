إنقاذ 25 عالقا وسط السيول بتامنغست

​حركة إنقاذ مجموعة من المسافرين، مساء الاثنين 8 جوان 2026، من كارثة محققة بعد أن جرفت السيول حافلة لنقل المسافرين كانت تربط بين تامنغست ومنطقة تاظروك بالولاية ذاتها، وذلك في خضم التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

ف​في حدود الساعة الرابعة مساءً، وبمنطقة “تبربيرت”، فاجأت سيول وادي “تاظروك” حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها إلى وجهتها، مما أدى إلى جرفها وسط السيول الجارفة. وكانت الحافلة على متنها 25 راكباً، من بينهم رجال ونساء وأطفال.

​وفور وقوع الحادث، سارعت فرق التدخل التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية “شريفي ابه” ببلدية تاظروك إلى عين المكان.

وقد تكللت جهود عناصر الحماية المدنية، مدعومة بهبة تضامنية من قبل المواطنين الذين كانوا في الجوار، بالنجاح في إخراج جميع الركاب العشرين إلى بر الأمان دون تسجيل خسائر في الأرواح.

فيما بقيت الحافلة وسط الواد المندفع ​وعقب السيطرة على الوضع، طوقت مصالح الدرك الوطني موقع الحادث، حيث باشرت تحقيقاتها التقنية لتحديد الظروف والملابسات الدقيقة للحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق في ظل الظروف الجوية الراهنة.

​وتجدد مصالح الحماية المدنية تحذيراتها للمواطنين والسائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب المخاطرة بعبور الوديان أو الطرق المغمورة بالمياه خلال فترات الاضطرابات الجوية، حفاظاً على سلامتهم.