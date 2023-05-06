إنقاذ 600 مصنع للرخام واستثمارات بـ400 مليون دولار بخبرة إيطالية

بعد قرار رئيس الجمهورية بتجميد استيراد المنتوج الجاهز لـ90 يوما

ثمّنت الفيدرالية الجزائرية لصناعة الأحجار والرخام، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمنع استيراد الرخام الجاهز لمدة 90 يوما، أي إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستُنقد 600 مؤسسة مقيّدة في السجل التجاري، كانت تجابه منافسة شرسة وغير نزيهة لمنتجات أجنبية من جنسيات متعدّدة.

وقال رئيس الفيدرالية الجزائرية لصناعة الأحجار والرخام جلال قيتون في تصريح لـ”الشروق”، إن المتعاملين الناشطين في السوق بشكل دائم والذين يقدّر عددهم بمائة منتج، وأولئك المسجّلين لدى مصالح التجارة والصناعة والمقدّر عددهم بـ600 متعامل قادرون على تحقيق رقم أعمال يصل 400 مليون دولار في ظرف سنة واحدة، وتموين مشاريع السكن والبناء والأشغال العمومية، بمنتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمقاييس العالمية، مشدّدا على أن المتعاملين الجزائريين الموزعين بين شركات كبرى ومؤسسات مصغّرة، يطالبون السلطات بفتح القطاع المنجمي في مجال الرخام للاستثمار للشباب.

ودعا قيتون إلى دعم المتعاملين المحلّيين، مشدّدا على أن هذه الشعبة تحقّق على سبيل المثال رقم أعمال يعادل 3 مليار دولار في إيطاليا، في حين أنه يمكن بلوغ على الأقل رقم أعمال يناهز 400 مليون دولار في الجزائر في ظرف قياسي، إذا حظي المتعاملون بالدعم اللازم.

وكشف المتحدّث بالمقابل عن التحضير لعقد اتفاق بين منتجي الرخام الإيطاليين والجزائريين على هامش صالون البناء والأشغال العمومية “باتيميتاك”، الذي ستنطلق فعالياته الأحد بقصر المعارض بالصنوبر البحري وتدوم 3 أيام، لتكوين المهندسين الجزائريين في مجال الجيولوجيا، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق للجزائر السنة الماضية، حيث تم التطرّق إلى هذه النقطة خلال مجلس أعمال جزائري إيطالي، ويُرتقب الشروع في التكوين بداية من شهر ماي الجاري، وسيتم ضبط الرتوشات الأخيرة للعلمية خلال صالون “باتيميتاك”.

وشدّد ممثل منتجي الرخام على أهمّية تنظيم معارض وصالونات محلية ودعم المتعاملين الجزائريين للمشاركة في الصالونات بالخارج، ترويجا للرخام وأحجار التزيين الجزائرية، التي تتمتع بالجودة العالية ويُمكن تصديرها مستقبلا بأسعار تنافسية، نظرا لموقع الجزائر الاستراتيجي والثروات التي تتمتّع بها وجودة إنتاجها في هذا المجال.

وسابقا، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بمنع استيراد الرخام الجاهز، والسماح فقط باستيراد الرخام الخام إلى غاية آخر جويلية، دون أن يفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة، مشددا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء على تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات، كما أمر الحكومة بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهماتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة.