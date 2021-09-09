إنهاء مهام مدير شركة نفطال

نصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، مراد منور مديرا عاما لنفطال خلفا لكمال بن فريحة الذي أنهيت مهامه.

وكان كمال بن فريحة قد عين مديرا عام لشركة نفطال في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وجاء في بيان مؤسسة سوناطراك، الخميس، أن مراسيم تنصيب منور جرت بمقر بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور الإطارات المسيرة للمجمع.

وأضاف البيان أن مراد منور، البالغ من العمر 55 سنة، متحصل على شهادة مهندس دولة تخصص هندسة صناعية من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر إضافة إلى ماستر في إدارة الأعمال.

وقد التحق المعني بسوناطراك سنة 1990 كمهندس دراسات بقطاع تسويق البترول الخام والمنتجات المكررة التابع لنشاط التسويق أين ارتقى جميع الرتب الوظيفية إلى أن تم تعيينه كمدير لنفس القطاع سنة 2016.

وأضاف البيان أن منور قد شغل قبل ذلك منصب مدير التسويق لدى الشركة الفرعية لسوناطراك بلندن وهو كذلك عضو في مجلس إدارة نفطال منذ سبتمبر 2020.