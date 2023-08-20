إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي

استدعت وزارة الخارجية في إيران يوم الأحد، القائمين بالأعمال السويدي والدنماركي في طهران، للاحتجاج على حوادث الاعتداء على المصحف الشريف في الدولتين.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية فقد أعرب وكيل حقوق الانسان في الوزارة، عن “إدانته الشديدة لاستمرار الممارسات الوقحة والشنيعة بحق القران الكريم في السويد والدنمارك”.

وصرّح المسؤول بأن “إيران تحمّل حكومتي البلدين، كامل المسؤولية بشأن تداعيات التجاسر على حرمة المصحف الشريف”.

بالمقابل، أكد كل من القائم بأعمال السويد والدنمارك في إيران، حرص حكومتيهما على تعديل بعض القوانين، للحدّ من تلك الممارسات.

كما أكد الدبلوماسيان السويدي والدنماركي أنهما سيبلغان الجهات المعنية في بلديهما على الفور، حول موقف طهران، يضيف المصدر.

وسمحت السلطات في السويد يوم الجمعة، للمتطرف العراقي المقيم على أراضيها سلوان موميكا، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وقام المتطرف بالفعل بالاعتداء على حرمة المصحف أمام السفارة، كما أحرق صورة للرئيسين والعلمين العراقي والإيراني.