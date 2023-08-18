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مرة أخرى.. السويد تسمح بالاعتداء على المصحف الشريف

الشروق أونلاين
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مرة أخرى.. السويد تسمح بالاعتداء على المصحف الشريف
أرشيف
السويد

سمحت السلطات في السويد يوم الجمعة، للمتطرف العراقي المقيم على أراضيها سلوان موميكا، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وقام المتطرف بالفعل بالاعتداء على حرمة المصحف أمام السفارة، كما أحرق صورة للرئيسين والعلمين العراقي والإيراني.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن امرأة حاولت التدخّل بإطفاء نسخة المصحف المحترقة، باستخدام أسطوانة إطفاء الحرائق، لكن الشرطة السويدية تدخلت لإيقافها.

وغادر موميكا ومرافقه المكان بسيارة مصفحة تتبع للشرطة السويدية عقب الحادثة، حسب ما ذكره المصدر ذاته.

وسبق لنفس الشخص أن قام باعتداءات سابقة على المصحف بموافقة من السلطات الرسمية في السويد. كما تكررت نفس الحوادث في الدنمارك من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية.

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