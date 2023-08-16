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العالم

ألمانيا: حوادث حرق المصحف تصرّفات “مُهينة وغير لائقة”

الشروق أونلاين
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ألمانيا: حوادث حرق المصحف تصرّفات “مُهينة وغير لائقة”
أرشيف
ألمانيا

استنكرت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستين هوفمان، حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف، وقالت إن هذه التصرفات “غير لائقة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته هوفمان بالعاصمة برلين يوم الأربعاء، ردّا على سؤال حول موقف ألمانيا من الاعتداءات المتكررة على المصحف في السويد والدنمارك.

وسأل مراسل وكالة الأناضول التركية المسؤولة الألمانية حول إذا كان لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس مع نظيره الدنماركي يوم الخميس، سيتناول حوادث حرق المصحف.

وأجابت إجابة هوفمان بالقول:”لا أستطيع تأكيد إن كان سيتم طرح الموضوع أم لا. لكن موقف الحكومة الألمانية من حرق المصحف الشريف واضح، ونجد الأمر مهينا وغير لائق”.

وأضافت نائبة متحدث الحكومة الألمانية تقول إن “تلك الاستفزازات تهدف إلى إحداث عداوة، نعارضها وندينها بشدّة”، حسب ما نقله المصدر.

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