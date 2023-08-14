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حرق المصحف أمام سفارة الجزائر بكوبنهاغن.. الدانمارك تعتذر

الشروق أونلاين
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حرق المصحف أمام سفارة الجزائر بكوبنهاغن.. الدانمارك تعتذر

تلقى وزير الخارجية، أحمد عطاف، اتصالاً هاتفياً من نظيره الدانماركي، أعرب له فيه عن أسفه واعتذاره لحرق المصحف أمام سفارات دول إسلامية، بما فيها الجزائر.

وخلال المكالمة، أبلغ الوزير الدانماركي لارس لوك راسموسن عطاف أسفه واعتذاره للموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية، بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.

ووصف الوزير الدانماركي هذه الأعمال بغير المقبولة، مؤكداً أنها تتعارض تماماً مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدانماركي.

كما أبلغ رئيس الدبلوماسية الدانماركية الوزير عطاف أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة.

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