إيران تعلن موقفها بشأن عقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، موقفها الصريح بشأن عقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فشل الجولة الأولى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: “ليس لدينا برنامج لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي”، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة.

وتابع: “تصرفات واشنطن الأخيرة، بما فيها انتهاك الاتفاقيات مع لبنان ومحاولة فرض حصار على إيران، والتي أدت إلى الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية، أمثلة واضحة على “الأعمال العدوانية” بموجب قرارات الأمم المتحدة”.

وأوضح أن جزءا من الاتفاق شمل وقف إطلاق النار في لبنان وفتحنا مضيق هرمز على هذا الأساس، وأكد أن الجانب الأمريكي نقض عهده في ما يخص وقف إطلاق النار في لبنان رغم قبوله ذلك، لافتا إلى أنه باحتجازها سفينة ترفع العلم الإيراني، انتهكت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار. وتجري السلطات المختصة تحقيقا شاملا، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقا.

ووفقا له، فإن المؤشرات تؤكد عدم وجود جدية من الجانب الأمريكي للمضي في المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن هذا التناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال يعمّق “انعدام ثقة الشعب الإيراني بنوايا الولايات المتحدة”؛ لذا، ستتخذ إيران، “انطلاقا من مصالحها الوطنية، القرار المناسب بشأن استمرار عملية التفاوض”.

وأردف: “لا يمكن نسيان الخيانات المتكررة للدبلوماسية من جانب الولايات المتحدة خلال العام الماضي. ففي أقل من تسعة أشهر، انتهكت واشنطن القانون الدولي مرتين خلال المفاوضات، واغتالت سياسيين ومواطنين بارزين، وألحقت أضرارا بالممتلكات الوطنية”.

وأوضح أنه في أي مرحلة من مراحل المفاوضات الحالية أو السابقة، لم يطرح موضوع نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، ومن حيث المبدأ، لا تنظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الخيار، ويتمثل موقف إيران الثابت في الحفاظ على قدراتها النووية على أراضيها، وأي ادعاءات تثار في هذا الشأن تدحض تماما.

وأكد أن التوترات الحالية في الخليج العربي ومضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، موضحا أنه حتى 28 فيفري كانت المنطقة تتمتع بأمن تام؛ لذا، يجب على المجتمع الدولي محاسبة هذين الطرفين على زعزعة استقرار المنطقة، وتجنب الخلط بين دور “الجاني” و”الضحية”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها.

ومن جهته، أعلن “مقر خاتم الأنبياء المركزي” الإيراني، أن الولايات المتحدة أقدمت، “عبر خرق وقف إطلاق النار وارتكاب عمل من أعمال القرصنة البحرية، على إطلاق النار نحو إحدى السفن التجارية الإيرانية في مياه بحر عمان”.

وأضاف البيان: “نحذّر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه القرصنة المسلحة التي يرتكبها الجيش الأمريكي في القريب العاجل، وستنتقم منها”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن يوم أمس الأحد أن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى إسلام آباد، الاثنين، لإجراء محادثات مع طهران، مضيفا أنه طرح اتفاقا “عادلاً ومعقولاً للغاية” على إيران.

وأضاف في منشور على “تروث سوشيال”: “إذا لم يفعلوا ذلك فستدمر أميركا كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران”.

كما نقلت وسائل إعلام دولية عن جوناثان كارل، مراسل شبكة “آي بي سي” الأميركية، قوله إن الرئيس دونالد ترامب أبلغه في مقابلة هاتفية بأن إيران ارتكبت “انتهاكاً خطيراً” لوقف إطلاق النار، بإغلاق مضيق هرمز، لكنه قال إنه لا يزال يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام.