إيران تفرج عن 5 سجناء أمريكيين مقابل رفع التجميد عن أرصدتها البنكية

أعلن حاكم البنك المركزي الإيراني عن رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبيية، مقابل إفراج إيران عن 5 أمريكيين محتجزين.

أعلن حاكم البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، عن رفع التجميد عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبيية. وهو رفع للتجميد تقابله طهران بالإفراج عن 5 أمريكيين محتجزين عندها، حسب اتفاق بين كل من إيران وأمريكا.

وقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم السبت 12 أوت، عن حاكم البنك المركزي الإيراني ”انني اهنئ فريق دبلوماسية النقد الاجنبي على نجاحه في الافراج عن الاصول الايرانية، ولا شك فإن ما حصل يفوق التكهنات الراهنة، وسيتواصل هذا المسار قطعا.”

حاكم البنك المركزي الإيراني أوضح أنه تم إيداع ما يقارب 7 مليارات دولار من أرصدة إيران الأجنبية بما يعادلها بعملة “وون” الكورية الجنوبية. وهذا دون احتساب الأرباح، إضافة إلى أن تراجع العملة الكورية، حسب ذات المتحدث، أدى إلى فقدان مليار دولار من قيمة الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.

المسؤول الإيراني قال أيضا أنه ”سيتم قريبا ايداع جميع هذه الاصول باستخدام اليورو في حسابات 6 مصارف ايرانية لدى قطر، على ان يتم استخدامها في اطار المدفوعات المصرفية لشراء البضائع التي لم يشملها الحظر؛ والاحتفاظ بالفائض منها في حسابات بنكية مع احتساب الارباح المترتبة عليه”.

ومقابل رفع التجميد هذا عن الأصول الإيرانية، ستقوم إيران بالإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وستسمح السلطات الإيرانية للأمريكيين الخمسة بمغادرة إيران، العملية التي سستغرق أسابيع حسب رويترز. ذات الوكالة قالت أن هذه الصفقة ستزيل مصدر قلق كبير بين واشنطن وطهران.