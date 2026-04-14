إيران تقدّر خسائرها جراء الحرب بـ270 مليار دولار

إيران تقدّر خسائرها جراء الحرب بـ270 مليار دولار
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني يوم الثلاثاء، إن التقييم الأولي للخسائر التي تكبدتها إيران جراء الحرب الدائرة يصل إلى 270 مليار دولار. مؤكدة أن الرقم غير نهائي وقابل للزيادة.

وأوضحت مهاجراني، حسب ما نقلته وكالة “تسنيم”، أن تعويض خسائر بلادها من الحرب، هو أحد الموضوعات التي يتابعها فريق إيران المفاوض في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

مؤكدة أن إيران لا تملك القدرة على دفع التكلفة الكاملة لإعادة إعمار المنازل التي دُمِّرت خلال الحرب. في ظل محدودية مواردها المالية.

وأضافت المتحدثة أن “طهران تسعى إلى تحقيق السلام. وقد أثبتت ذلك عمليا من خلال مواقفها وتحركاتها خلال الفترة الماضية”. مشدّدة على “التزامها بالحلول الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

