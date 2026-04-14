إيقاف قائد أولمبيك أقبو

الشروق الرياضي
ح.م
محمد وليد بن شريفة.

عاقبت لجنة الانضباط، الثلاثاء، قائد فريق أولمبيك أقبو محمد وليد بن شريفة بِالإيقاف لمدة 3 لقاءات نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار.

جاء ذلك على خلفية طرده في مباراة الأولمبيك والضيف وفاق سطيف مساء السبت الماضي، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وفسّرت لجة الانضباط هذه العقوبة بـ “ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻳﻦ (طرد غير مباشر)، وﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻲ + ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻭإﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ”.

ولعب المدافع بن شريفة 22 مباراة من أصل 24 مواجهة للأولمبيك في بطولة الموسم الحالي، وسجّل هدفا.

وعوقبت إدارة نادي أولمبيك أقبو بِتسديد غرامة مالية قيمتها 40 ألف دينار، بِسبب “ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍلإﻧﺬﺍﺭﺍﺕ”. مثلما هو للشأن لِوفاق سطيف.علما أن حكم الساحة الطيب بن يبقى أشهر 13 إنذارا: 12 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، 7 ضد الأولمبيك و5 ضد الوفاق.

