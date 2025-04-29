اتحاد الحراش يطعن في قرار الرابطة بإعادة مباراته أمام الرويسات

بعدما أصدر بيانا تحفظ فيه على القرار وأكد احترامه للمؤسسات الرياضية

قررت إدارة فريق اتحاد الحراش، متصدر الرابطة الثانية “هواة”، مجموعة وسط شرق، الطعن في قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم، القاضي بإعادة مباراته أمام ملاحقه المباشر في سباق الصعود، مستقبل الرويسات، التي تم برمجتها يوم السبت المقبل 3 ماي الداخل بملعب ورقلة.

وفي أول رد فعل لها، أصدرت الإدارة الحراشية، أول أمس، بيانًا تحفظت من خلاله على ذات القرار وطالبت من الرابطة الوطنية مراجعة قرارها القاضي بإعادة مباراة الفريق الملغاة أمام مستقبل الرويسات.

وجاء في بيان إدارة اتحاد الحراش: “تلقت إدارة النادي الرياضي الهاوي لاتحاد الحراش برئاسة السيد سفيان طواهرية، القرار الصادر عن لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية الهاوية والقاضي بإعادة برمجة مباراة الجولة الـ21 أمام مستقبل الرويسات بملعب الرويسات دون حضور الجمهور مع تعديل مفاجئ في رزنامة المسابقة المتبقية”.

وأضافت: “وإذ تسجل إدارة الاتحاد تحفظها العميق إزاء هذا القرار المفاجئ، فإن رئيسها يؤكد تمسك الاتحاد الراسخ بمبدأ احترام المؤسسات الرياضية الوطنية وإيمانه العميق بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تقتضي تحكيم قواعد العدل والإنصاف، وهو ما تدعو إليه إدارة الفريق بإلحاح ومسؤولية”.

وأكدت: “حرصًا منه على صون مصالح النادي والدفاع عن حقوقه المشروعة، سارع السيد الرئيس إلى اتخاذ سلسلة من المبادرات العملية، حيث باشر اتصالات مكثفة مع الهيئات المعنية مرفقًا إياها بمراسلات رسمية تطالب بمراجعة القرار وفق لمقتضيات العدالة الرياضية وروح المنافسة الشريفة”.

وحرصت إدارة اتحاد الحراش إلى جانب مطالبتها بمراجعة قرار إعادة المباراة إلى توجيه الدعوة لجماهير النادي للتحلي بالروح الرياضية والمسؤولية والثقة في مساعي مسؤولي النادي للدفاع عن ألوان الفريق بكل الوسائل القانونية والأخلاقية المتاحة.

وإذا كان نادي مستقبل الرويسات قبل بقرار إعادة المباراة على ملعبه ودون حضور الجماهير وأكد ذلك بيان رسمي، فإن إدارة اتحاد الحراش ومشجعيه يرفضون هذا القرار لحد الساعة، ويطالب مشجعو الاتحاد بتطبيق المادة الـ47 من لوائح الرابطة الوطنية للهواة.

وتنص المادة 47 على أن أي اجتياح لأرضية الميدان الذي يتسبب في أحداث خطيرة أو مساس بالأمن العام، والذي يحدث قبل أو بعد المباراة ويتم تسجيلها في ورقة المباراة من طرف رسميي المباراة، تعرض نادي المستقبل إلى العقوبة التالية: خسارة المباراة على البساط ومعاقبة النادي بلعب مقابلتين دون جمهور، ويمكن للجنة الانضباط فرض إجراء المقابلتين دون جمهور خارج القواعد.

يذكر أنه تم إلغاء مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش التي كانت مقررة في 27 فيفري الماضي، لحساب الجولة الـ21 من الرابطة الثانية هواة، بسبب أحداث شغب حالت دون إجرائها، لكن لجنة الانضباط للرابطة تأخرت كثيرا للفصل في هذه القضية.