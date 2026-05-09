اتحاد الشاوية يُكرّر سيناريو “16 جوان 1994”

تشكّلت مساء السبت فسيفساء أندية مرحلة الصعود، إلى بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وبعد أن حجز اتحاد الحراش وشباب عين تيموشنت أولى البطاقات في فوج “وسط- غرب”، جاء دور اتحاد الشاوية وشباب باتنة في فوج “وسط- شرق”.

وتعادل اتحاد الشاوية (1-1) خارج القواعد مع اتحاد بسكرة، وفاز شباب باتنة بِنتيجة (2-0) على الزائر اتحاد عنابة، في مباراة لِحساب الجولة الثلاثين والأخيرة. بينما تعادلت مولودية بجاية سلبا مع الضيف نجم بني ولبان.

وأمست فرق اتحاد الشاوية وشباب باتنة ومولودية بجاية تملك 60 نقطة في الرتبة الثانية، لكن المركزَين الثاني والثالث عادا إلى اتحاد الشاوية وشباب باتنة تواليا.

ووفقا للوائح المنافسة: تعادل اتحاد الشاوية مع شباب باتنة خارج القواعد ذهابا (2-2) وفاز بِميدانه إيابا (1-0)، وتعادل بِمعقله ذهابا (1-1) مع مولودية بجاية وخسر خارج القواعد إيّابا (1-0). أما شباب باتنة، فقد فاز بِميدانه ذهابا (2-1) على مولودية بجاية، وجلب تعادلا سلبيا خارج القواعد إيابا.

وهنا خرج “الموب” من السباق لِجمعه نقطتَين فقط، نظير 5 نقاط لِاتحاد الشاوية وشباب باتنة.

وفاز اتحاد الشاوية بِالمركز الثاني، لِتفوّفه على شباب باتنة في اللقاءات وجها لِوجه.

وستضبط رابطة الكرة لقسم الهواة لاحقا، جدول مقابلات مرحلة الصعود، حيث تُجرى ثلاث مقابلات بِصيغة نصف نهائي ونهائي، بين فرق اتحاد الحراش وشباب عين تيموشنت واتحاد الشاوية وشباب باتنة. تُسفر على صعود فريق ثالث وأخير، يُرافق اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار إلى القسم الوطني الأوّل.

وتُجرى مقابلات مرحلة الصعود بِملاعب محايدة، ويُفترض أيضا تنظيمها تحت إشراف تحكيم أجنبي، كما أعلن عنه اتحاد الكرة الجزائري في تاريخ سابق.

وبِخصوص النزول إلى الدرجة الثالثة عن فوج “وسط- شرق”، فقد شمل فرق هلال شلغوم العيد واتحاد خميس الخشنة وجيل برج منايل.

“سوسبانس” 94

في : في الجولة الثلاثين والأخيرة لِبطولة القسم الوطني الأوّل موسم 1993-1994، التي لُعبت يوم الخميس 16 جوان، فاز اتحاد الشاوية على ضيفه وجاره أمل عين مليلة (3-2)، مثلما انتصر جيل برج منايل (0-1) خارج القواعد على اتحاد البليدة، وتفوّقت شبيبة القبائل (3-0) على الضيف وداد بوفاريك.

وهنا تعادل اتحاد الشاوية وجيل برج منايل وشبيبة القبائل في الصدارة، بِرصيد 35 نقطة لكل واحد منهما (الفوز بِنقطتَين وليس ثلاث، آنذاك).

واستنادا إلى لوائح المنافسة في تلك النسخة، حصد اتحاد الشاوية لقب البطولة الوطنية، بِمقياس المقابلات وجها لِوجه، وتموقع جيل برج منايل ثانيا، وحازت شبيبة القبائل الرتبة الثالثة.

وتوضيحا: نال اتحاد الشاوية 6 نقاط، بعد فوزه على شبيبة القبائل ذهابا (1-0)، وعلى جيل برج منايل ذهابا (1-4) وإيايا (1-0). وأحرز جيل برج منايل 3 نقاط، بعد أن فاز على شبيبة القبائل ذهابا (1-0)، وتعادل معها إيابا (0-0). وحازت الشبيبة 3 نقاط، بعد الفوز على الاتحاد إيابا (4-2) والتعادل مع الجيل سلبا.