اتحاد العاصمة يُزيح عن طريقه الفتح المغربي

تأهّل فريق اتحاد العاصمة سهرة الأحد، لِدور المجموعات من عمر منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم. بعد أن اجتاز عقبة نادي الفتح المغربي.

وتعادل اتحاد العاصمة سلبا مع ضيفه الفتح المغربي، لِحساب إيّاب الدور الثاني من منافسة كأس “الكاف”.

وكان فريق “سوسطارة” – بطل إفريقيا – قد تعادل بِهدف لِمثله في مباراة الذهاب بِالمغرب، وهي الحصيلة العامّة التي منحت مُمثّل الكرة الجزائرية تأشيرة التأهّل.

وعبر اتحاد العاصمة إلى الدور المقبل، بِقاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار مباراة العودة، تحت إدارة حكم الساحة التونسي صدوق سالمي.

ويتعرّف رجال المدرب عبد الحقّ بن شيخة على منافسيهم في دور المجموعات، بعد سحب القرعة بِمقرّ “الكاف” في مصر، بِتاريخ الـ 6 من أكتوبر المقبل. حيث تُقسّم الأندية الـ 16 المتأهّلة على 4 أفواج بِأربعة فرق مناصفة، وبعد ستّ جولات تُلعب ما بين الـ 26 من نوفمبر القادم والـ 3 من مارس 2024، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النهائي.

الأندية الـ 16 المتأهّلة لِدور المجموعات:

اتحاد العاصمة – النادي الإفريقي التونسي – الزمالك وفيوتشر المصريان – أهلي بنغازي رفقة أبو سليم من ليبيا – سوبر سبور وسيكوكوني من جنوب إفريقيا – ريفرز النيجيري – نهضة بركان المغربي – الملعب المالي – الشياطين السود من الكونغو برازافيل – أكاديمية لوبيتو رفقة سغرادا من أنغولا – دريمز الغاني – أكاديمية سوار من غينيا كوناكري.

واستنادا إلى المستويات الأربعة لـ “الكاف”، فإن اتحاد العاصمة سيرأس أحد الأفواج، ولن يُواجه في دور المجموعات كلّا من: الزمالك المصري وريفرز النيجيري وبركان المغربي.