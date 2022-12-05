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اتصالات الجزائر: تطبيق مجاني لمشاهدة الفيديو حسب الطلب

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر: تطبيق مجاني لمشاهدة الفيديو حسب الطلب
أرشيف
اتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر يوم الإثنين، عن إطلاق خدمة “Dzair Play” المجانية، لمشاهدة محتويات الفيديو حسب الطلب.

وأوضح بيان للشركة أنه سيتسنى للمشتركين في عروض الاتصال بالانترنت Idoom Fibre وIdoom ADSL/VDSL بسرعة تدفق 15 ميغا فما فوق، الاطلاع مجانا وبشكل غير محدود على تشكيلة من الوثائقيات والأفلام الجزائرية، عبر هذه الخدمة.

وللاستفادة من هذه الخدمة، سيكون على المشتركين تسجيل دخولهم إلى واجهة “Dzair Play ” لاتصالات الجزائر، عن طريق رقم الهاتف الثابت ورقم الزبون الظاهر على الفاتورة أو عقد الاشتراك.

ويمكن تحميل تطبيق “Dzair Play” من متجر التطبيقات Google Play أو على العنوان الإلكتروني التالي : www.dzairplay.dz.

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