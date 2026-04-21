اتفاقية بين “كوسوب” ومعهد البحث في المالية الإسلامية لتعزيز الكفاءات

اتفاقية بين “كوسوب” ومعهد البحث في المالية الإسلامية لتعزيز الكفاءات
كوسوب
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

وقّعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” أمس الإثنين، اتفاقية تعاون مع معهد البحث والتدريب في المالية الإسلامية، تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال المالية الإسلامية، من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة لفائدة مهنيي القطاع المالي.

وترتكز هذه الاتفاقية على إعداد وتنظيم برنامج تكويني يفضي إلى نيل شهادة “محترفي السوق المالي الإسلامي”، بما يتيح للمعنيين الحصول على شهادات تأهيل معتمدة، تعزز من كفاءاتهم وتدعم جاهزيتهم لمواكبة متطلبات هذا المجال.

كما تشمل الاتفاقية مرافقة الفاعلين الاقتصاديين في تطوير مهارات مستخدميهم، بما يضمن الاستجابة بكفاءة لمتطلبات الصيرفة الإسلامية، ويسهم في تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، في سياق توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي وتطوير السوق المالية.

مقالات ذات صلة
7 سفن جزائرية بميناء تانيت قريباً لاستغلال 31 ألف طن من الأسماك

7 سفن جزائرية بميناء تانيت قريباً لاستغلال 31 ألف طن من الأسماك

رسميا.. إطلاق منصة إلكترونية لشراء أضاحي العيد المستوردة

رسميا.. إطلاق منصة إلكترونية لشراء أضاحي العيد المستوردة

عرقاب: تبسيط الإجراءات ورقمنة المسارات لاستقطاب الاستثمارات الدولية في مجال المحروقات

عرقاب: تبسيط الإجراءات ورقمنة المسارات لاستقطاب الاستثمارات الدولية في مجال المحروقات

“أنبوب الغاز الجزائري العابر للصحراء أكثر جدوى ومشروع المغرب مُعقد”

“أنبوب الغاز الجزائري العابر للصحراء أكثر جدوى ومشروع المغرب مُعقد”

بسعر 1,600 دج.. طرح 39 ألف سهم جديد في بورصة الجزائر

بسعر 1,600 دج.. طرح 39 ألف سهم جديد في بورصة الجزائر

جلاوي يوجّه بتسريع أشغال منفذ الطريق السيار جن جن–العلمة

جلاوي يوجّه بتسريع أشغال منفذ الطريق السيار جن جن–العلمة

