اتفاقية بين “كوسوب” ومعهد البحث في المالية الإسلامية لتعزيز الكفاءات

وقّعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” أمس الإثنين، اتفاقية تعاون مع معهد البحث والتدريب في المالية الإسلامية، تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال المالية الإسلامية، من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة لفائدة مهنيي القطاع المالي.

وترتكز هذه الاتفاقية على إعداد وتنظيم برنامج تكويني يفضي إلى نيل شهادة “محترفي السوق المالي الإسلامي”، بما يتيح للمعنيين الحصول على شهادات تأهيل معتمدة، تعزز من كفاءاتهم وتدعم جاهزيتهم لمواكبة متطلبات هذا المجال.

كما تشمل الاتفاقية مرافقة الفاعلين الاقتصاديين في تطوير مهارات مستخدميهم، بما يضمن الاستجابة بكفاءة لمتطلبات الصيرفة الإسلامية، ويسهم في تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، في سياق توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي وتطوير السوق المالية.