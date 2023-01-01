اتفاق الجزائر.. رئيس حكومة مالي يُطمئن

طمأن رئيس حكومة مالي، شوغيل كوكالا مايغا، رئيس المجلس الشعبي إبراهيم بوغالي، بشأن تواصل الحوار مع أطراف اتفاق السلم والمصالحة الموقع في 2015.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مايغا أكد خلال لقائه إبراهيم بوغالي على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد أنه سيسمح بتجاوز كل التأويلات التي قد يحاول البعض استغلالها لإحداث البلبلة بين الحكومة ومواطنيها في الشمال.

وأثنى مايغا على علاقات الثقة التي تجمع البلدين والشعبين وأوضح أن ذلك ما يؤهل توسط الجزائر لحل أزمة شمال مالي، وأعرب عن يقينه العميق بأن النوعية التي تميز العلاقات الثنائية لا يمكنها إلا أن تستمر وتزدهر، مجددا التذكير بأنها رغبة راسخة لدى الدولة والشعب الماليين.

من جهته جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني دعم الجزائر الثابت لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وتشبثها بوحدة و سلامة تراب هذا البلد الجار والشقيق.

وهنأ بوغالي رئيس الحكومة المالي على العودة إلى ممارسة مهامه بعد تعافيه موضحا أن مالي بحاجة إلى خبرته و كفاءته في الظرف الحالي.

عقب ذلك، التقى بوغالي وزير الخارجية الزيمبابوي فريدريك شافا الذي تطرق معه إلى الإمكانات المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات ذات المنفعة المشتركة.

من جهة أخرى، سمح هذا اللقاء للمسؤولين بتأكيد سنة التشاور والتعاون من أجل تعزيز مسار السلام و الأمن والتنمية خدمة لمصالح شعوب القارة الإفريقية.