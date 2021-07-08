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الجزائر
قصد خفض الانبعاثات الكربونية

اتفاق للتعاون بين إيني وسوناطراك في هذا المجال..!

الشروق أونلاين
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اتفاق للتعاون بين إيني وسوناطراك في هذا المجال..!

تتطلع إيني الإيطالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر مع سوناطراك في الوقت الذي تتحرك فيه مجموعتا الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت الشركتان إنهما تخططان للبناء على اتفاق وُقع في مارس الماضي وتعزيز التعاون التكنولوجي مع التركيز على الهيدروجين.

يأتي هذا التحرك في الوقت الذي تسًرع فيه إيني وتيرة عملية إصلاح شاملة دشنتها العام الماضي مع تحولها صوب الموارد المتجددة وتقليص إنتاجها من النفط والغاز.

وقالت إيني في بيان “جرى رسم خارطة طريق للتقييم المشترك للجدوى التكنولوجية والتجارية لمشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة (الطاقة الشمسية والرياح)”.

وقالت إيني إنه من أجل الحفاظ على إمدادات المياه الجزائرية، فإنه سيجري دراسة فكرة استخدام المياه المنتجة من حقول النفط في عملية التحليل الكهربائي التي ينطوي عليها إنتاج الهيدروجين.

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